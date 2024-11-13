天兔颱風估明晚發布陸警 氣象粉專：再創首次11月2陸警紀錄

天兔目前持續朝西北西方向前進，最快明清晨發布海警、明下半天發布陸警，氣象粉專指出，順利發布陸警的話，將又創下另1個紀錄，成為氣象署史上首次11月發布2個陸上颱風警報的紀錄；若中心直接登陸，將成為1967年吉達颱風以來，11月登陸台灣的紀錄。

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文表示，天兔颱風上層雲系出現橫向卷雲條狀特徵，表示高層輻散氣流很強，通常也隱含颱風正在增強，不少人也注意到，天兔颱風還是走在前面兩個颱風類似的路徑上。

海洋提供的能量難道不會受影響？鄭明典表示，這是很合理的推論，最新的海洋熱含量分析，的確顯示天兔颱風前進路徑上的可用海洋熱含量偏低，所以預期天兔颱風的強度發展會稍受限，要發展到強颱或中颱上限的機率很低。

天兔颱風於12日清晨2時生成，創下西北太平洋66年來首次11月4颱共存紀錄，氣象粉專「觀氣象看天氣」今傍晚發文表示，天兔颱風將在明天清晨及傍晚發布海陸警，如果順利發布陸警，將又創了一個紀錄，因為氣象署自1958年以來，歷史上尚無在11月發布2個陸上颱風警報的紀錄。

氣象粉專「觀氣象看天氣」進一步指出，若天兔颱風甚至中心直接登陸，將繼承上次康芮颱風未完成衣缽，成為1967年吉達颱風、57年後，再有11月登陸台灣的紀錄。

氣象署預報員黃恩鴻說，天兔強度仍有增強空間，但因前進過程中會碰到呂宋島陸地，因此增強幅度有限，預估接近台灣附近的時候，可能還是維持中度颱風或輕度颱風上限的強度，以目前預估路徑來看，接近台灣時，其七級暴風圈半徑為120公里，碰到台灣陸地也較少，且路徑上還有變化空間，若發布陸警的話，花蓮、台東、綠島蘭嶼、屏東最有可能接觸到暴風圈。