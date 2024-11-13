在宅照護更近一步 衛福部將推高齡科技照護試辦計畫

今年7月衛福部健保署推出在宅急症照顧計畫，衛福部醫事司將再推試辦計畫，徵求地區醫院、診所，開發醫療決策輔助系統，協助偏鄉長者的居家醫療需求。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，希望輔導醫療機構結合資通訊產業，開發居家醫療整合服務模式。

在宅急症照護（PAC）牽涉範圍廣，不只醫療也包含長照，更涉及物理治療、營養師等跨領域照顧。劉玉菁表示，全國有約480家醫院，但是參與在宅急症照護的僅有230家醫院，在宅急症的人力需求高，特別是語言治療師人才難覓，人力不足是參與計畫醫院數量低落的原因之一。

衛福部健保署今年7月啟動「在宅急症照護」，在正式上路前，衛福部曾推出試辦計畫。劉玉菁說，去年在部分地區先進行在宅住院的試辦計畫，選擇在宅住院的醫療再利用率跟花費都比一般住院少。

響應行政院高齡科技發展，衛福部醫事司將再推出「居家醫療整合服務試辦計畫」。劉玉菁指出，計畫方向為徵求社區內小型醫院、診所，針對偏鄉高齡長者的居家照顧需求，搭配系統科技，協助健康長者的健康穩定，或透過生理量測搭配AI發展醫療決策，讓照顧團隊在人力有限的狀況下照顧長者。

劉玉菁指出，隨著人口變遷，未來照顧人力減少，計畫不只需要醫院投入，也需要配資訊系統，如聊天照顧機器人，也要介接健保署的大家醫平台，更被資通訊業者視為未來發展藍海。希望透過試試辦計畫達到減輕臨床工作負荷，提升醫療可近性，以及落實在地安老的目標。

劉玉菁強調，相關計畫承辦仍是由健保署執行，衛福部醫事司著重急性後期照顧與法律關係，並且透過醫院評鑑等方式引導醫院落實，同時也會向外界徵詢創新模式、小規模試辦。