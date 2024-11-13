天兔颱風明發布海陸警！周五豪雨狂炸3地 周六雨區再北移

天兔颱風持續朝西北西方向前進，中央氣象署預報員黃恩鴻今天表示，最快明天清晨發布海上警報、明天下半天發布陸上警報，周五、周六最接近台灣，但其暴風圈較小，花蓮、台東（包含綠島蘭嶼）、屏東最有機會接觸暴風圈，而颱風接近過程，周五主要影響花東及恆春半島，周六雨區由南轉北，影響北部、宜蘭一帶。

黃恩鴻說，天兔颱風今早8時增強為中度颱風，目前位於呂宋島東南方海面上，持續朝西北西方向進行，預估先碰到呂宋島附近陸地，周五進入巴士海峽，路徑上可能有些變動，但預估經過東南方海面後，北轉經過琉球群島的機率較高，周五、周六最接近台灣，預估明天清晨5時至早上8時發布海警、明天傍晚至晚上發布陸警。

黃恩鴻指出，天兔強度仍有增強空間，但因前進過程中會碰到呂宋島陸地，因此增強幅度有限，預估接近台灣附近的時候，可能還是維持中度颱風或輕度颱風上限的強度；此外，天兔暴風圈較小，以目前預估路徑來看，接近台灣時，其七級暴風圈半徑為120公里，碰到台灣陸地也較少，且路徑上還有變化空間，若發布陸警的話，花蓮、台東（含綠島蘭嶼）、屏東最有可能接觸到暴風圈，屆時會有較強陣風及長浪。

降雨趨勢部分，黃恩鴻表示，明天（14日）環境偏東風，水氣較少，僅東半部有局部短暫陣雨，北部山區有零星降雨，其他地區大致多雲到晴。

周五、周六（15、16日）天兔颱風最接近台灣，但其暴風圈偏小，因此影響較為局部，各地天氣差異大。以預估路徑來看，周五（15日）會影響花東及恆春半島，屆時降雨非常顯著，台東及恆春半島有局部豪雨、花蓮有大雨發生機率。

周六（16日）天兔移動到東北側海面上，其環流帶來降雨，雨區由南轉北，進入到北部、宜蘭一帶，尤其迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨，之後天兔颱風很快遠離，但隨之而來，周日就要迎來另一波東北季風南下。

黃恩鴻說，周日（17日）起受到東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島持續局部有短暫陣雨，中南部未來1周天氣沒有太大變化，但颱風最接近台灣的周五、周六時，山區要注意有零星降雨。

溫度部分，黃恩鴻表示，明天至周五白天環境風場偏東風，各地高溫明顯，明天高溫可達28至30度，低溫23、24度；周五、周六受到天兔颱風雲系影響，雲多降雨，各地高溫略降，白天高溫約28度。