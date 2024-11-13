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體驗固碳原理、植栽DIY 永豐餘百年展免費報名互動區

聯合報／ 記者顏甫珉／台北即時報導
綠色好療癒DIY活動，將由有肉團隊講師帶領，讓大家一起彩繪餘料盆器。圖／有肉提供
綠色好療癒DIY活動，將由有肉團隊講師帶領，讓大家一起彩繪餘料盆器。圖／有肉提供

許多人都聽過碳排放、碳足跡，但了解什麼是「固碳」、「捕碳」嗎？或是食衣住行育樂的生活中，廢料如何變成肥料與盆栽?而居家洗淨產品該如何不傷害環境，也能帶來同等的清潔力呢？11月20～26日在台北101水舞廣場，所舉辦的「YFY Better Choice 永豐餘百年展」，有眾多互動體驗區，邀請大家提前免費報名，親身DIY體驗多樣化的互動活動，還有機會帶走好禮。

永豐餘與遠哲科學教育基金會合作，在互動實驗區推出「科普大作戰系列活動」，設計出4種趣味實驗活動，只要事先報名就能免費體驗。第一關「永續捕碳變色探索」，觀察二氧化碳溶於石灰水後酸鹼值的改變，理解過多的二氧化碳讓地球發燒失控，帶來氣候變遷。第二關「豐吹固碳數量估算」，測量呼出氣體中的二氧化碳濃度，與氣體被石灰水吸收後的濃度差異，發現二氧化碳可被捕捉，進一步了解固碳原理，更能在生活中做出好選擇。

第三關「百年環保紙造創藝」，以永豐餘旗下多樣化的6款環保紙類產品進行防油、防水等測試，還能即興進行藝術創作。最後的「餘力釋放緩衝挑戰」預期將是驚喜指數最高的實驗，參加者必須在紙盒內，以牛皮紙設計緩衝層保護水袋，並於指定高度下墜落紙盒，著地時，水袋不破裂即為成功。活動目的發想來自時下流行的網購，希望推動以紙代塑，讓大眾理解紙張也能有效保護商品。

另外一場「綠色好療癒DIY」，由專業的「有肉」團隊講師帶領，使用永豐餘造紙過程中的餘料，製成花盆，搭配循環再利用的華豐牌肥料，在講師帶領下每個人可以種下專屬於自己的多肉盆栽，還能DIY彩繪，在11月20、21、25與26日舉辦，每天共有4場次，請提前上永豐餘百年網站報名。

最後的「洗潔淨實驗」，更能讓每個人體驗生活中的洗淨狀況，包括洗衣服、洗碗等，都需要清潔劑，但永豐餘旗下的橘子工坊，堅持天然給大家健康安心的優質選擇，不使用香精，採用天然微胞橘油及源自β-胡蘿蔔素除臭因子，可以將臭味洗淨，且不含螢光劑，溫柔呵護肌膚。現場每位參觀者都可以實際體驗，感受天然成分的有感洗淨力。

YFY Better Choice 永豐餘百年展

日期：2024年11月20～26日（周三～周二）

時間：周日～周四為10：00～20：00；周五與周六為10：00～21：00

地點：台北101水舞廣場

永豐餘百年活動網站：https://100th.yfy.com/

互動實驗區報名詳情，請上永豐餘百年網站報名與查詢

永豐餘百年慶活動中，推出的「洗潔淨實驗」，讓每個人體驗生活中的洗淨狀況。圖／橘子工坊提供
永豐餘百年慶活動中，推出的「洗潔淨實驗」，讓每個人體驗生活中的洗淨狀況。圖／橘子工坊提供
綠色好療癒DIY中，採用永豐餘造紙過程中的餘料，製成花盆，搭配循環再利用的華豐牌肥料，加上個人手工彩繪，都能一起帶走。圖／有肉提供
綠色好療癒DIY中，採用永豐餘造紙過程中的餘料，製成花盆，搭配循環再利用的華豐牌肥料，加上個人手工彩繪，都能一起帶走。圖／有肉提供
遠哲科學教育基金會在永豐餘百年慶活動中，推出「科普大作戰系列活動」，設計出4種趣味實驗活動。圖／遠哲科學教育基金會提供
遠哲科學教育基金會在永豐餘百年慶活動中，推出「科普大作戰系列活動」，設計出4種趣味實驗活動。圖／遠哲科學教育基金會提供

固碳 永豐 網站

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