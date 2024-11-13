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冬天防燒燙傷 醫：當心3大保暖神器使用錯誤

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
各大賣場已經開始陳列販售電暖爐、電暖被，國健署及醫師提醒，注意燒燙傷預防。本報資料照片
各大賣場已經開始陳列販售電暖爐、電暖被，國健署及醫師提醒，注意燒燙傷預防。本報資料照片

天氣逐漸轉涼，各大賣場已經推出「禦寒夯品」，搶攻保暖商機。國健署提醒，廚房、餐桌、客廳及浴室是家中四大燒燙傷高風險場域，要特別留意電暖器的使用，以及烹飪、沐浴時隱藏的風險。林口長庚醫院皮膚部部長張雅菁表示，禦寒也要防低溫燙傷，有些人錯誤使用暖暖包、電毯、電暖爐，在熟睡時被燙傷。

冬天使用電器、準備熱食及泡熱水澡的情形增加，國健署社區健康組科長歐良榮指出，要避免讓孩子在烹飪時接近廚房，千萬別抱著幼兒同時烹飪，以免熱油濺出或滾水灑出。餐桌則不要使用桌巾，有些兒童因好奇心拉扯造成熱食掉落，熱湯整個灑在孩童身上。

另外，洗澡時應先放冷水再放熱水，水溫不得超過40度，幼兒下水前，家長應先用手背試水溫。若天氣寒冷，應提高室內溫度，而非提高水溫。張雅菁說，洗澡水的溫度應該人體差不多即可，洗到皮膚發紅，除了可能是1度燙傷外，也會導致皮膚乾燥、發癢等症狀。

張雅菁表示，燒燙傷急救的「沖、脫、泡、蓋、送」5步驟，民眾已經朗朗上口，門診少見錯誤的塗牙膏、敷中草藥等處理方式。不過，常看到錯誤使用暖暖包、電毯、電暖爐，造成1級、2級燒燙傷。其中，民眾最常忽略暖暖包的「低溫燙傷」危機。

張雅菁提醒，使用暖暖包應隔著衣物，且使用時間別太長，有些人在睡覺時會把暖暖包放在肚子上，感覺非常溫暖，結果舒服到睡著。暖暖包持續發熱，結果出現「火逼性紅斑」，其症狀為網狀、格狀的紅色或咖啡色斑塊，會有輕微癢感和灼熱感。

而在使用電毯部分，張雅菁說，40度左右的溫熱感即可，而且要設定1至2個小時，若使用一整晚、皮膚長時間接觸電毯就有可能燙傷！電暖爐也是一樣，睡覺時最好不要使用這些會持續發熱的產品，除了造成皮膚損傷，還會引發乾燥性皮膚炎。

低溫 廚房 暖暖包

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