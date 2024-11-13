快訊

賴總統：「波波牙醫」每年回台實習50名 政府承諾不提高

川普重返白宮…市場憂影響台積電 金管會報告出爐

台鐵員工又遇暴力事件！乘客車上抽菸遭勸 竟壓制車長到站才脫手

聽新聞
0:00 / 0:00

照顧重度障礙、腦傷童負荷大 衛福部調升早療機構待遇

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
隨社區融合的國際趨勢與衛福部政策規畫，需要早期療育的兒童，若屬輕度個案，多定期至醫院與社區療育據點接受服務，早期療育機構所收的早療兒童身障程度逐漸變嚴重；示意圖。本報資料照片
隨社區融合的國際趨勢與衛福部政策規畫，需要早期療育的兒童，若屬輕度個案，多定期至醫院與社區療育據點接受服務，早期療育機構所收的早療兒童身障程度逐漸變嚴重；示意圖。本報資料照片

隨社區融合的國際趨勢與衛福部政策規畫，需要早期療育的兒童，若屬輕度個案，多定期至醫院與社區療育據點接受服務，早期療育機構所收的早療兒童身障程度逐漸變嚴重。智障者家長總會主任林幸君表示，隨醫療進展，重度障礙的孩子也能存活，加上近年家暴頻傳，不少兒少因腦傷而需要早療資源，而早療機構要照顧重度身障孩童，負荷極高，建議政府調升教保員薪資

衛福部與民團及地方政府討論後，新增規定早期療育機構若聘用專業人員，由衛福部補助1萬9700元，加上機構自行支付1萬8千元以上，薪資至少3萬7700元；原先聘用的教保員與社工員，衛福部每月補助亦由1萬9千元調升至1萬9700元，加上機構自付1萬8千元以上，薪資至少3萬7700元；機構營運管理費由每人每月2千元提升至4500元，這筆金額發給機構統籌運用。

衛福部社家署副署長張美美表示，衛福部政策方向希望社區融合，社家署截至今年於全台布建120處社區療育據點，供家長就近運用資源，國健署則媒合重點醫院，早療兒童可定期接受療育，在社區、醫院資源提升，可供較輕度的早療兒童使用，早療機構所收的兒童，障礙程度提升，需要專業人員投入更多時間與精力。

「早療最重要的是家長參與。」張美美說，不少早療孩童並非嚴重障礙，而是需要環境刺激，例如不太會講話發音的孩子，未必是身體功能上有問題，透過與家長共讀繪本，將內容唸出來，或多聽大人講話，即可逐漸學習，改善言語功能。社區療育據點提供家長教育，以「作息本位」概念，幫助孩子在社區成長，持續練習，而需要較多專業人力介入的嚴重孩子，則由早療機構收治。

林幸君表示，智障者家長總會與盤點地方資源，發現早療機構已出現分布不均的情況，且機構服務的身障兒童照護負擔增加，所需人力較為密集，若不提升待遇留人，恐會導致機構基於經營成本，縮減床數，為維持早療孩童就近、長久照顧的權利，避免早療兒童被迫跨轄區安置，因此提出提升專業人員待遇的政策建言。

薪資 衛福部 身障

延伸閱讀

是否聯結社區 是獨居老人生活品質關鍵

桃園環科工廠冒大量橘色氣體 環保局警訊：下風處2里社區勿出門

議員質疑違規挪用公益彩券盈餘 宜縣：均合法補助

農村水保署4大計畫 推南投縣九份二山淨零排放示範區

相關新聞

天兔颱風估明發海陸警 暴風圈恐觸2地降雨熱區曝光

天兔颱風目前位於呂宋島東南方海面，朝西北西方向前進，中央氣象署預報員黃恩鴻下午表示，最快明天清晨發布海上警報、明天下半天...

桃園環科園區冒大量黃棕色氣體 醫師疾呼：無解毒劑且最重恐致死

桃園市觀音區環科園區秀霖環境科技公司廠區今天上午7時許冒出黃棕色氣體，環保局與環境部技術小組前往調查，研判為硝酸外洩。長...

新增親職假？家庭照顧假改有薪 學者立委：重點是彈性、有薪

少子女化嚴峻，再加上大缺工時代，協助育兒家長兼顧職場、家庭照顧，政府責無旁貸。立院衛環委員會今舉行有薪彈性親職假公聽會，...

體驗固碳原理、植栽DIY　永豐餘百年展免費報名互動區

許多人都聽過碳排放、碳足跡，但了解什麼是「固碳」、「捕碳」嗎？或是食衣住行育樂的生活中，廢料如何變成肥料與盆栽?而居家洗...

冬天防燒燙傷 醫：當心3大保暖神器使用錯誤

天氣逐漸轉涼，各大賣場已經推出「禦寒夯品」，搶攻保暖商機。國健署提醒，廚房、餐桌、客廳及浴室是家中四大燒燙傷高風險場域，...

照顧重度障礙、腦傷童負荷大 衛福部調升早療機構待遇

隨社區融合的國際趨勢與衛福部政策規畫，需要早期療育的兒童，若屬輕度個案，多定期至醫院與社區療育據點接受服務，早期療育機構...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。