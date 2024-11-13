照顧重度障礙、腦傷童負荷大 衛福部調升早療機構待遇

隨社區融合的國際趨勢與衛福部政策規畫，需要早期療育的兒童，若屬輕度個案，多定期至醫院與社區療育據點接受服務，早期療育機構所收的早療兒童身障程度逐漸變嚴重。智障者家長總會主任林幸君表示，隨醫療進展，重度障礙的孩子也能存活，加上近年家暴頻傳，不少兒少因腦傷而需要早療資源，而早療機構要照顧重度身障孩童，負荷極高，建議政府調升教保員薪資。

衛福部與民團及地方政府討論後，新增規定早期療育機構若聘用專業人員，由衛福部補助1萬9700元，加上機構自行支付1萬8千元以上，薪資至少3萬7700元；原先聘用的教保員與社工員，衛福部每月補助亦由1萬9千元調升至1萬9700元，加上機構自付1萬8千元以上，薪資至少3萬7700元；機構營運管理費由每人每月2千元提升至4500元，這筆金額發給機構統籌運用。

衛福部社家署副署長張美美表示，衛福部政策方向希望社區融合，社家署截至今年於全台布建120處社區療育據點，供家長就近運用資源，國健署則媒合重點醫院，早療兒童可定期接受療育，在社區、醫院資源提升，可供較輕度的早療兒童使用，早療機構所收的兒童，障礙程度提升，需要專業人員投入更多時間與精力。

「早療最重要的是家長參與。」張美美說，不少早療孩童並非嚴重障礙，而是需要環境刺激，例如不太會講話發音的孩子，未必是身體功能上有問題，透過與家長共讀繪本，將內容唸出來，或多聽大人講話，即可逐漸學習，改善言語功能。社區療育據點提供家長教育，以「作息本位」概念，幫助孩子在社區成長，持續練習，而需要較多專業人力介入的嚴重孩子，則由早療機構收治。

林幸君表示，智障者家長總會與盤點地方資源，發現早療機構已出現分布不均的情況，且機構服務的身障兒童照護負擔增加，所需人力較為密集，若不提升待遇留人，恐會導致機構基於經營成本，縮減床數，為維持早療孩童就近、長久照顧的權利，避免早療兒童被迫跨轄區安置，因此提出提升專業人員待遇的政策建言。