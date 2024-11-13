桃園環科園區冒大量黃棕色氣體 醫師疾呼：無解毒劑且最重恐致死

桃園市觀音區環科園區秀霖環境科技公司廠區今天上午7時許冒出黃棕色氣體，環保局與環境部技術小組前往調查，研判為硝酸外洩。長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海說，硝酸為強酸，具高度腐蝕性，民眾吸入恐導致急性肺損傷，最嚴重恐造成呼吸衰竭、患者死亡。

顏宗海表示，硝酸主要危害是由呼吸道吸入造成，因硝酸氣體具有高腐蝕性、氧化力等特性，恐導致化學性肺炎、肺水腫等嚴重狀況，患者症狀呈現呼吸不順、咳嗽、氣喘、胸悶等，家住事發地點附近，且本身是慢性阻塞性肺病（COPD）、氣喘等患者，屬高敏感群，尤其需要注意，如有不適應盡速就醫。硝酸屬於強酸，除吸入以外，若接觸到眼睛、皮膚，也可能因其腐蝕性造成影響。

「硝酸中毒沒有解毒劑。」顏宗海表示，通常患者因吸入硝酸被送至急診時，醫師第一時間會觀察其生命跡象，包括呼吸、心跳、血壓、體溫等是否穩定，進一步再以X光觀察肺部狀況，如患者到院時已有呼吸衰竭跡象，則會立即進行氣管插管急救，不論中毒情況為何，硝酸中毒只能針對症狀進行治療，因此預防中毒最為重要。

環科園區所屬的大潭里里長彭明聰說，環科園區都是高污染廢棄物處理工廠，為最毒園區，本次汙染事件發生後4小時，周遭仍可聞到刺鼻氣味，所幸今日吹東北風，若為西南風恐讓整個大潭里籠罩在廢氣中，「政府明明訂有排放標準，為何氣味不曾間斷，或排放標準太鬆，未與時俱進？」

顏宗海表示，若發生硝酸外洩事件時，雖然首當其衝的是現場工作人員，但居住於事發現場周遭的民眾，也建議盡量不要外出，關閉家中門窗，如必須外出時，則建議配戴口罩，且最好應該配戴N95等級的口罩，如有呼吸不順等症狀時，應盡快就醫。