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強化機車駕訓 公路局明年補助機車考照前先道路訓練
為強化機車駕訓，交通部公路局今年起擴大機車駕訓及「考照後道路安駕訓練」補助，駕訓補助每名1300元、「考照後道路安駕訓練」補助每名1200元，明年也規劃推動機車「考照前道路駕駛訓練」補助。另外，公路局也提醒，駕駛人於道路若遇幼童專用車、校車、教練車等車種，未禮讓將處600元以上，1800元以下罰鍰。
公路局表示，2017年起普通小型車需要道路考驗外，去年起推動機車「考照後道路安駕訓練」補助計畫，由駕訓班教練帶領學員實際上路機車道路訓練，訓練項目對應機車主要事故原因，包含變換車道、安全車距與內輪差、停讓行人及無號誌路口等重要項目。經統計，經駕訓者較未參加者違規風險降59%、事故風險降低36%，而同時參加駕訓及道路安駕訓練者，違規風險更是降低64%、事故風險降低51%。
公路局指出，今年擴大機車駕訓及「考照後道路安駕訓練」補助，補助期間延長到12月15日，駕訓補助每名1300元、「考照後道路安駕訓練」補助每名1200元；明年也規劃推動機車「考照前道路駕駛訓練」補助。
另外，公路局提醒，依據道路交通安全規則，汽車遇幼童專用車、校車、身心障礙者用特製車、教練車或執行道路駕駛考驗之考驗用車時，應予禮讓，爭道行駛可處600元以上、1800元以下罰鍰。
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