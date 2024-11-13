快訊

賴總統：「波波牙醫」每年回台實習50名 政府承諾不提高

川普重返白宮…市場憂影響台積電 金管會報告出爐

台鐵員工又遇暴力事件！乘客車上抽菸遭勸 竟壓制車長到站才脫手

聽新聞
0:00 / 0:00

強化機車駕訓 公路局明年補助機車考照前先道路訓練

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部公路局規劃明年推動機車「考照前道路駕駛訓練」補助。圖／公路局提供
交通部公路局規劃明年推動機車「考照前道路駕駛訓練」補助。圖／公路局提供

為強化機車駕訓，交通部公路局今年起擴大機車駕訓及「考照後道路安駕訓練」補助，駕訓補助每名1300元、「考照後道路安駕訓練」補助每名1200元，明年也規劃推動機車「考照前道路駕駛訓練」補助。另外，公路局也提醒，駕駛人於道路若遇幼童專用車、校車、教練車等車種，未禮讓將處600元以上，1800元以下罰鍰。

公路局表示，2017年起普通小型車需要道路考驗外，去年起推動機車「考照後道路安駕訓練」補助計畫，由駕訓班教練帶領學員實際上路機車道路訓練，訓練項目對應機車主要事故原因，包含變換車道、安全車距與內輪差、停讓行人及無號誌路口等重要項目。經統計，經駕訓者較未參加者違規風險降59%、事故風險降低36%，而同時參加駕訓及道路安駕訓練者，違規風險更是降低64%、事故風險降低51%。

公路局指出，今年擴大機車駕訓及「考照後道路安駕訓練」補助，補助期間延長到12月15日，駕訓補助每名1300元、「考照後道路安駕訓練」補助每名1200元；明年也規劃推動機車「考照前道路駕駛訓練」補助。

另外，公路局提醒，依據道路交通安全規則，汽車遇幼童專用車、校車、身心障礙者用特製車、教練車或執行道路駕駛考驗之考驗用車時，應予禮讓，爭道行駛可處600元以上、1800元以下罰鍰。

教練 風險

延伸閱讀

宜蘭雨勢可能加劇 蘇花路廊蘇澳到崇德不排除預警性封路

防堵偽造號牌 公路局：研擬提高刑度、罰金加重處分

連接嘉縣市重要交通樞紐軍輝橋改建完工 通車日敲定了

太魯閣居民巡水管摔傷 公路局攜手空勤救援送醫

相關新聞

天兔颱風估明發海陸警 暴風圈恐觸2地降雨熱區曝光

天兔颱風目前位於呂宋島東南方海面，朝西北西方向前進，中央氣象署預報員黃恩鴻下午表示，最快明天清晨發布海上警報、明天下半天...

桃園環科園區冒大量黃棕色氣體 醫師疾呼：無解毒劑且最重恐致死

桃園市觀音區環科園區秀霖環境科技公司廠區今天上午7時許冒出黃棕色氣體，環保局與環境部技術小組前往調查，研判為硝酸外洩。長...

新增親職假？家庭照顧假改有薪 學者立委：重點是彈性、有薪

少子女化嚴峻，再加上大缺工時代，協助育兒家長兼顧職場、家庭照顧，政府責無旁貸。立院衛環委員會今舉行有薪彈性親職假公聽會，...

冬天防燒燙傷 醫：當心3大保暖神器使用錯誤

天氣逐漸轉涼，各大賣場已經推出「禦寒夯品」，搶攻保暖商機。國健署提醒，廚房、餐桌、客廳及浴室是家中四大燒燙傷高風險場域，...

照顧重度障礙、腦傷童負荷大 衛福部調升早療機構待遇

隨社區融合的國際趨勢與衛福部政策規畫，需要早期療育的兒童，若屬輕度個案，多定期至醫院與社區療育據點接受服務，早期療育機構...

強化機車駕訓 公路局明年補助機車考照前先道路訓練

為強化機車駕訓，交通部公路局今年起擴大機車駕訓及「考照後道路安駕訓練」補助，駕訓補助每名1300元、「考照後道路安駕訓練...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。