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醫美診所廣告吸睛易受騙 醫策會籲認品質標章

中央社／ 台北13日電

近年醫美診所雨後春筍般成立，愛美是天性，民眾為廣告而心動，卻不知如何確認品質，進而發生不少醫療糾紛，醫策會推行品質認證近10年，呼籲挑選通過機構，擁抱安全與美麗。

醫院評鑑暨醫療品質策進會今天舉行品質認證授證典禮，醫策會董事長張上淳在記者會表示，自開發出首個心臟類別疾病認證起，迄今已15年，隨著各式醫療技術不斷的演變，醫策會從2013年起持續跟隨國家醫療政策，陸續開發美容醫學等品質認證。

根據調查，全國約1200家美容醫學診所，紛紛透過明星代言、進駐社群媒體等方式宣傳曝光。美容醫學品質認證及診所細胞治療品質認證，以安全為基軸，檢視人員資格、環境設備、醫療專業行為、緊急應變措施及意見服務處理、檢體及細胞製品管理等基本品質。

張上淳說，今年度共有125個團隊得到認證委員的肯定，其中5家卓越機構美容醫學品質認證、9家診所美容醫學品質認證及15家診所細胞治療治療品質認證。提醒民眾認品質認證標章，作為就醫參考選項，有了醫策會專業把關，對於民眾安全有保障，可安心到認證機構接受醫療服務。

今年通過品質認證的整形外科診所院長洪至正說，相信多民眾都有類似經驗是滑手機會跳出非常多醫美廣告，雖然非常心動，卻不知道醫美機構藥物、手術房設備是否合格，醫師是否受過專業訓練，全身麻醉是否有麻醉科專科醫師，或急救設備或後送醫院等，一般民眾很難查證。

洪至正建議，「想進廠維修」的民眾可以認醫策會標章，只要有通過認證就意味是符合高醫療品質安全的醫美診所，醫美機構自願參與醫策會品質認證是負責任表現，每3年一度的品質認證規定與規格只會越來越困難，機構軟硬體必須精益求精，才有機會繼續通過認證。

同樣也是今年通過品質認證的健康管理醫美集團醫療顧問權睿婕也說，因為醫策會的認證而增加與民眾間的互動及黏著度，醫事人員帶給民眾更好的醫療品質，醫療機構在合規範圍內公布認證通過資格，以利對細胞治療有興趣的民眾更容易找到安全就醫選擇。

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