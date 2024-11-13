新增親職假？家庭照顧假改有薪 學者立委：重點是彈性、有薪

少子女化嚴峻，再加上大缺工時代，協助育兒家長兼顧職場、家庭照顧，政府責無旁貸。立院衛環委員會今舉行有薪彈性親職假公聽會，與會專家學者、立委幾乎一面倒認同現行育嬰假制度必須改革，才能促進勞、資及國家政策三贏。但對於新增親職假或將現行家庭照顧假改為有薪假，與會者有不同看法。

國家政策研究基金會特約研究員林昭禎指出，新加坡今年就彈性工時立法，除提供企業補助誘因，更高達15種彈性形式，包括彈性調整工時、工作日壓縮至4天、工作分攤等；臨時突發狀況則可運用家庭照顧假，但她強調「有薪」是重點，建議7天的家庭照顧假應給薪。

托育及就業政策催生聯盟發言人黃喬鈴說，台灣女性勞參率兩波段暴跌，跟其他國家產生巨大勞動力差距，原因在於育嬰假制度不足以滿足育兒需求，迫使女性離職。彈性育嬰假已是國際趨勢，德國歷經20餘次修法回應新世代家庭需求，以彈性請假、給付多元、孩子8歲前可申請等設計，協助年輕父母雙工作、雙照顧，台灣也應大刀闊斧改革，回應高度社會需求。

彭婉如文教基金會專員陳竹儀則說，勞動部總以人力調度困難為由，難道國外不會遇到同樣狀況？參照德國經驗，在一定次數以上的親職時間，企業可用急迫理由拒絕，但拒絕必須有理由，不能表面支持，但配置方式讓人無法接受，受僱者申請時要有清楚規畫，要申請通過必須跟雇主達成共識。瑞典則要求員工預排休親職假前，必須與雇主協商，臨時親職假則必須提供相關文件佐證。

台北大學社工系教授陳芬苓提醒，她支持育嬰假制度改革，但修法理念必須一致，親職假定義須明確化，且應先思考育兒成本由誰承擔，再對應稅收定額、親職保險等不同給付方式。她認為，在台灣推行親職假模式並不恰當，建議直接將家庭照顧假改為有薪，且延長期間、擴大適用範圍，因應照顧高齡者、子女的勞工需求。

國家政策研究基金會召集人簡榮宗說，開放以日、小時為請假單位，徒增人資行政程序，也產生人力調度問題，還要顧慮職務代理人感受；桃園市人力資源管理協會秘書長徐啟勝則說，現在普遍缺工，人力捉襟見肘，彈性育嬰假是否適合在現階段推動？並建議可仿效瑞典「育孫假」。

不過，中正大學社會福利系副教授王舒芸指出，根據企業訪談，實施彈性育嬰假反而有利人力競爭，尤其在大缺工時代，當企業提供差異化服務，更能吸收優秀勞動力，也不會像其他企業耗費召募、培訓成本，企業必須意識到雙工作、雙照顧的重要性，才對企業真正有利。而制度靈活性是關鍵，可透過育嬰假分段使用、減少工時、搭配業務高峰調配人力、勞雇協商等作法實施，且建立支持性文化很重要，由男性主管帶頭示範效果最好，可減少員工請假心理負擔，更可透過與職訓單位等外部資源合作，引入短期人力因應業務需求。

立委王育敏強調，打造友善育兒的環境，政府無從迴避，因此有必要增設有薪親職假，且必須著重雙照顧，平衡性別分工。她批評，政府部門對育嬰假制度改革太保守，很多立委已提出修法版本，由立院帶動改革，且根據勞動部調查，逾半數企業也支持改革，從工作場域觀點來看，彈性請假幾個小時就回來工作崗位，對企業影響反而最小。

立委洪申翰指出，現在問題直指勞動體制過度僵硬，對育兒家長是多重懲罰，無法兼顧生養跟職場。他同樣批評勞動部立場保守，經濟部也必須主動跟產業溝通，制度再不變動，將對勞動力供給、少子女化帶來重大負面影響。