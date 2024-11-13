快訊

天兔颱風估明發海陸警 暴風圈恐觸2地降雨熱區曝光

台北市白天比晚上多65萬人 超出人數以「這一區」最多

「新新併」送件卡關？ 台新金、新光金發布4點聯合聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

吃飽就想睡？食物昏迷與神經系統有關 醫籲調整用餐1細節

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
不少民眾都有飯後想睡的經驗，台大醫院內科部主治醫師張以承表示，這種情況與人體的副交感神經運作有關。示意圖。本報資料照片
不少民眾都有飯後想睡的經驗，台大醫院內科部主治醫師張以承表示，這種情況與人體的副交感神經運作有關。示意圖。本報資料照片

許多民眾都有餐後嗜睡的經驗，若在上班時難免感到困擾。台大醫院內科部主治醫師張以承今天表示，這是因為進食後副交感神經運作，促進腸胃蠕動並使人感到放鬆、穩定，建議可從調整飲食選擇、份量、進食順序等方面改善，包多原型食物、減少攝取經加工的碳水化合物食品。

現代民眾朝九晚五，民眾若在飯後突增睏意，難免影響工作品質與效率。張以承指出，人體在白天工作時，由於興奮、緊張，交感神經運作下促進腸胃蠕動變慢；晚上下班時，由於平靜、放鬆，副交感神經運作下促進腸胃蠕動變快。他也提到，由於副交感神經系統，與唾液分泌、腸胃消化與排便等功能有關，而在人體進食後被喚起開關，導致昏昏欲睡，是正常的生理現象。

餐後嗜睡又稱食物昏迷、飯氣攻心，怎麼改善這種情況？張以承說，民眾外食族居多，難免接觸高鹽、高油、高糖分的食物，而在挑選食物時，可從原型食物下手，包括蔬菜、水果、地瓜、馬鈴薯等，並盡可能控制午、晚餐分量，減少攝取經加工的碳水化合物食品，如麵包、白米飯，也避免攝取過多卡路里，保持身體健康。

另外，民眾也可調整每餐的進食順序。張以承建議，先吃兩份約半碗蔬菜、3到5份約拳頭大小的水果，再吃蛋白質食物，包括豆魚蛋肉類的毛豆、黃豆等，及豆腐、無糖豆漿、中型魚類，若有堅果則以5顆為佳，最後碳水化合物的來源則以全五穀雜糧為主，如糙米飯、白饅頭等。

台大醫院 水果 醫師

延伸閱讀

減肥減脂喝珍奶也不怕胖 營養師三方法隨你喝

飲控了體重還是變重？營養師曝「8大」原因：別被數字綁架

小心被騙！減重醫曝5種「假蔬菜真澱粉」 吃多害你血糖急升

飲控不必忍痛捨棄拉麵！糖尿病專家列3種拉麵 在意血糖的人也能安心吃

相關新聞

天兔颱風估明發海陸警 暴風圈恐觸2地降雨熱區曝光

天兔颱風目前位於呂宋島東南方海面，朝西北西方向前進，中央氣象署預報員黃恩鴻下午表示，最快明天清晨發布海上警報、明天下半天...

新增親職假？家庭照顧假改有薪 學者立委：重點是彈性、有薪

少子女化嚴峻，再加上大缺工時代，協助育兒家長兼顧職場、家庭照顧，政府責無旁貸。立院衛環委員會今舉行有薪彈性親職假公聽會，...

北捷修法站內可販賣飲食 議員質疑：不怕蟑螂老鼠了？

北市府為增加北捷商業收入，修正大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法，升格為自治條例，並開放禁止飲食區內可購買飲食類商品。市議...

早上運動還是晚上運動較健康？ 醫曝優缺點：應根據生活方式選擇

運動有助於身心健康，但究竟該選擇晚上運動還是早上運動對身體較好呢？對此，泌尿科呂謹亨醫師發文指出白天運動和晚上運動的優缺點，並表示「白天運動較為理想」，但運動時間應根據個人的生活方式和健康目標來選擇。

強化機車駕訓 公路局明年補助機車考照前先道路訓練

為強化機車駕訓，交通部公路局今年起擴大機車駕訓及「考照後道路安駕訓練」補助，駕訓補助每名1300元、「考照後道路安駕訓練...

蘋果AirTag尋物神器升級！iOS 18.2新增「神功能」 讓航空公司幫忙找行李

蘋果（Apple）藍牙追蹤器AirTag變得更有用了！蘋果在iOS 18.2測試版的「尋找（Find My）」新增了「分享物品位置（Share Item Location）」功能，可讓第三方查看Find My和AirTag的遺失物品即時位置，還找了15家航空公司合作，加速找回行李的速度，持續當「尋物神器」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。