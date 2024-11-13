早上運動還是晚上運動較健康？ 醫曝優缺點：應根據生活方式選擇

運動有助於身心健康，但究竟該選擇晚上運動還是早上運動對身體較好呢？對此，泌尿科呂謹亨醫師發文指出白天運動和晚上運動的優缺點，並表示「白天運動較為理想」，但運動時間還是應根據個人的生活方式和健康目標來選擇。

泌尿科呂謹亨醫師在臉書發文，表示很多人都喜歡跑步運動，大部分的路跑活動都是在早上，不過也有夜晚的星光路跑，那到底運動是要選白天還是晚上好呢？他查閱文獻，整理出優缺點：

1. 早晨運動：

早晨運動能夠激活人體的生理系統，並與人體的自然生理節奏相配合。研究指出，早晨的運動對心血管健康和新陳代謝有顯著的好處，並且能夠更有效地促進脂肪的燃燒​。

早晨進行高強度間歇訓練（HIIT）可提高睾固酮分泌，加上可增強肌肉量和力量的睪固酮本來在早晨就最多，對力量訓練有正面影響​。

2. 晚上運動：

優點

隨著一天的進行，身體的核心體溫會上升，這樣可以促進血液循環，從而提升肌肉的力量和耐力。人體的核心體溫較高，肌肉和關節的靈活性增加，有助於提高訓練表現。

晚間運動有助於減壓，並且可能改善睡眠品質，尤其是日間工作壓力較大的人。許多運動專家建議，對於提高肌肉增長和力量，下午到晚上（尤其是在14:30到20:30之間）進行訓練通常會有更好的效果。

缺點

晚上的運動則可能與人體的自然生物鐘相悖，雖然晚間運動能改善運動表現並且有助於減少白天的焦慮和壓力，但研究表明，晚上進行運動可能會對睡眠產生不良影響，尤其是高強度的運動會抑制人體的褪黑激素分泌，也可能會提升腎上腺素，從而影響入睡的速度。至於睾酮水平，雖然晚上運動能暫時提升睾酮的分泌，但對長期賀爾蒙平衡的影響尚無定論。

呂謹亨指出，根據現有的研究結果，白天運動較為理想，尤其是對於想要提升睾酮分泌、促進肌肉增長和改善新陳代謝的人來說，早晨的運動能更好地與人體的生物節律對接，有助於提高運動效果和健康狀況。

然而，若晚間運動不會干擾您的睡眠，那麼晚間運動也是可行的選擇，對提升短期睾酮水平有一定幫助。因此，最好的運動時間應根據個人的生活方式和健康目標來選擇，若能與自己的生理時鐘協調，則有助於最大化運動的效益。