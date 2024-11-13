柯文哲光頭應訊 心理師分析突然剃髮背後3大原因

民眾黨主席柯文哲今早在檢方提訊時，以光頭造型現身，引發各界震驚，台北看守所指出是柯主動要求剃髮。過去柯文哲曾因看盡生死無常，剃過一次光頭，外界猜測柯文哲此舉，可能是為了要自清，也有人猜測是象徵重生。開業諮商心理師羅惠群指出，因心理狀態改變髮型有三大原因，圓形禿、拔毛髮，以及身體意象改變。

柯文哲曾經在45歲左右一度剃過一次光頭，當時妻子陳佩琪表示，那時柯文哲因為看盡人的生死無常，人生觀變得灰暗，因此把心裡的想法，變成外顯的行為。今日柯文哲以光頭形象露面，引發外界猜測，有人認為有自清、宣示意味，也有人認為是重生等，但台北看守所並未說明剃髮原因。

羅惠群表示，以心理健康狀態評估，因為壓力，有些人會出現在10塊錢大小的「圓形禿」，分布在頭髮側邊、後腦勺等處；為因應圓形禿而改變髮型，選擇剃髮，是臨床常見的狀況之一。再者，有些人會透過「拔毛」釋放壓力，如拔掉頭髮、眼睫毛、眉毛等，會造成特定區域頭髮缺損，為調整整體髮型而剃髮也是可能原因，但在兒童、青少年期間較為常見。

第三，為身體意象的改變，如因為癌症治療、車禍等因素導致必須剃掉頭髮，或是因為化療掉髮不平均，有的地方稀疏、有的地方較為濃密。羅惠群說，個人對於自己身體意象形塑，會透過自己的觀察產生，若感到不平衡時，會做出調整，例如佩戴假髮，或是在化療前先把頭髮剃掉，讓自己先習慣短髮、光頭的身體意象，而非突然變成稀疏的髮型。

另外，因為心情改變髮型其實相當常見，但不一定跟壓力有關。羅惠群指出，親密關係、感情波動時較為常發生，最普遍的就是女性把長髮剪短。很多男生會認為長髮女生具有溫柔等性別刻板印象，女生雖認為照顧長髮比較麻煩麻煩，但仍願意滿足另一半的觀感配合改變，因此當關係結束時就轉換髮型、轉換心情，比較不是壓力造成的。