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北捷修法站內可販賣飲食 議員質疑：不怕蟑螂老鼠了？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市府為增加北捷商業收入，修正大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法，升格為自治條例，並開放禁止飲食區內可購買飲食類商品，上午在議會法規委員會討論。記者楊正海／攝影
北市府為增加北捷商業收入，修正大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法，升格為自治條例，並開放禁止飲食區內可購買飲食類商品，上午在議會法規委員會討論。記者楊正海／攝影

北市府為增加北捷商業收入，修正大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法，升格為自治條例，並開放禁止飲食區內可購買飲食類商品。市議會法規委員會上午討論此案時，議員質疑捷運站內「可以買、不能吃」很奇怪，且北捷常有老鼠出沒驚嚇乘客，開放販售飲食，不怕引來更多蟑螂老鼠？要求北捷公司補足資料，與議員溝通說明後再送審。

北市府交通局上午在委員會報告「台北市大眾捷運系統附屬事業經營管理自治條例」草案時指出，旅客在禁止飲食區內購買食品，與旅客是否會違規飲食，並無絕對關聯，且北捷未規定旅客不得攜帶食物入內，為了便利性和生活需求，才刪除原管理辦法中「不得於禁止飲食區內販售食品，飲料、檳榔、香菸及口香糖等物品」的經營限制。

議員游淑慧指出，「可以賣、不可吃」很奇怪，而且很多捷運站黃線區外已經有賣早餐，現在還要進一步到禁止飲食區內賣食物，為何不能引進更有創意的商業行為？

游淑慧也說，早年北捷堅持站內不能飲食，是為了避免蟑螂老鼠破壞捷運纜線，影響捷運安全，現在站體內可賣食物，就不會有蟑螂老鼠？而且營運結束，食物囤積在站內，就不會有蟑螂老鼠影響環境衛生、捷運安全？議員洪健益也說，北捷日前才發生老鼠嚇到乘客，現在賣吃的，不怕引來更多老鼠？

法規委員會召集人、議員王欣儀也認為，北捷之前不准飲食是怕蟑螂老鼠，現在「打臉自己」雖然北捷開放商業空間，是為了未來環狀線成形，以及北捷本業困難，電費暴漲增加營運成本，希望能開源，但理由說明仍不夠充分，市府應再溝通說明、補足資料再審議。

北捷總經理黃清信指出，這次修法是給北捷經營有更大彈性，針對有商業價值的空間進行招商，例如南京復興站設有商品館，其實北捷並沒有禁止民眾帶食物進站，禁食規範經過長期宣導，大家都清楚，修法是希望能更便民、增加公司收益，初期會利用轉乘站的通道或公共空間，且考察國外捷運站，有賣美妝等生活用品，不只賣飲食。

北捷 老鼠

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