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手心向上變向下 街友重生響應寒士吃飽30尾牙

中央社／ 高雄13日電

年關將近，人安基金會連續35年舉辦「寒士吃飽30尾牙」活動，今年預計募集1萬3000份年禮及應急紅包。其中曾受助的田姓男子穩定工作後，今年想捐款回饋感恩。

人安基金會今天發布新聞稿指出，清寒家庭難過年，基金會已連續35年於年前舉辦「寒士吃飽30尾牙」活動，今年預計募集1萬3000份年禮及應急紅包，親送至寒士手中，傳遞社會溫暖，給予新年祝福，早日回歸生活正軌，翻轉人生。

基金會表示，長期以來幫助無數曾迷茫無助的街友，找回生活希望。其中田男原是事業有成、熱愛生活青年，中年後卻因生意失敗，背負沉重債務，流落街頭住在公園裡。直到人安平安站長到公園送餐時，不斷鼓勵和陪伴，並為他轉介工作。

最終田男重拾信心，走出人生逆境，穩定生活。因此，他帶著滿滿感恩之情，表示想捐款幫助更多像他一樣需要幫助的人，支持寒士吃飽30尾牙活動，讓街友和寒士能過個好年，從手心向上轉而手心向下，體現社福價值。

基金會說明，高雄市慈幼慈善會、吉瞬興業公司、勵志幼兒園及新培育幼兒園等機構已率先響應，盼能拋磚引玉，號召更多善心民眾加入這場公益接力，一份年禮新台幣800元、應急紅包600元，為寒士帶來溫暖力量，新年種下善福田。愛心專線：07-7104937、劃撥帳號：42173742（戶名：人安基金會，備註：尾牙）。

尾牙 捐款 紅包

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