滑手機恐讓你口臭又顯老！長時間「面無表情」 當心臉部肌肉萎縮

現代人手機不離身，平時無論是要用通訊軟體談公事，還是休閒放空看影片，總是會滑手機滑個不停。然而長時間使用手機，卻可能對身體帶來負擔，甚至會影響臉部肌肉，讓自己看起來更蒼老。

根據日本媒體「女性PRIME」報導，在使用手機時，由於不是跟其他人對話，所以一般都是保持著「沒表情」的姿態凝視著螢幕。這也代表，若是使用手機太久，等於自己長時間處在臉部表情、肌肉一動也不動的狀態下。

由於臉部的肌肉，大致可以分成咀嚼肌和表情肌兩大類，表情肌顧名思義，在說話、笑容等等動作時會使用到。如果長時間沒用，表情肌就會變得萎縮、鬆弛，使得臉龐看起來更顯老。

此外在滑手機時，往往會是視線向下、頭往前傾且駝背的不良姿勢。而這姿勢還會壓迫到分泌唾液的頜下腺和舌下腺，造成唾液量減少、口類壞菌增加，提升口臭的風險。因此，當手機用太久，可以多做一點臉部肌肉體操，活絡一下鬆弛的臉龐，更有美容的效果在。