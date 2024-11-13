9旬嬤主動脈瓣狹窄免開胸 行導管置換術恢復良好

嘉義長庚醫院心臟內科團隊近日為高齡92歲張奶奶施行「經導管主動脈瓣膜置換術」，免除開胸動大刀風險，解決主動脈瓣膜狹窄造成動不動就喘噓噓的毛病，目前恢復良好。

嘉義長庚醫院今天召開記者會，92歲張奶奶現身感謝心臟內科醫療團隊的努力，讓她可以恢復在花園裡「拈花惹草」，享受愉快的生活。

張奶奶主治醫師嘉義長庚醫院心臟內科系心臟介入科主任楊登堯說，考量張奶奶年事已高，以傳統開胸手術風險較大，評估後決定進行「經導管主動脈瓣膜置換術」（TAVI）手術，短暫住院就能出院回家，目前已能行動自如。

另外，71歲的翁伯伯一樣也是主動脈瓣膜狹窄問題，同時有冠心病、大動脈穿透性潰瘍，且因為有食道癌病史曾接受放射治療，不適合傳統開刀手術，同樣透過TAVI，重新找回健康。翁伯伯今天還自己開車到醫院參加記者會。

楊登堯表示，主動脈瓣狹窄與年齡高度相關，尤其80歲以上的盛行率可達10%以上，主動脈瓣狹窄使心臟血液的輸出困難，嚴重者甚至會呼吸困難，胸痛或胸悶，暈厥或頭暈，但由於年長者身體較虛弱或存在其他共病，導致手術風險增高。

現在透過TAVI，讓高齡族群不必承受開胸風險，成為目前治療主動脈瓣膜狹窄的主流術式。楊登堯說，TAVI經導管主動脈瓣膜植入術，通常是從鼠蹊部的股動脈，將導管沿著主動脈放進去，當到達主動脈時，將瓣膜打開，此時植入新的瓣膜，瓣膜功能即開始啟動。

楊登堯強調，相較於傳統開胸手術，TAVI不須讓心臟停止跳動、不須使用體外循環、傷口較小、手術時間較短，對年紀較大、共病很多的病人而言，手術風險較低，且術後住院天數少、恢復速度快。

嘉義長庚醫院指出，TAVI手術自費需新台幣100多萬元，若經醫師判斷符合健保給付規定，患者可大幅降低負擔。