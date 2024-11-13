民眾黨主席柯文哲理光頭出庭 皮膚科醫：注意二大問題

台北地檢署偵辦京華城案，今天上午提訊民眾黨主席柯文哲，早上9時許囚車抵達北檢，驚見柯文哲將頭髮全部理掉，外界猜測，可能是理掉頭髮洗頭比較方便，疑有長期抗戰的心理準備。皮膚科醫師表示，理光頭為個人自由，沒有不可以，但需注意兩點，一是可能會怕冷，二是應注意陽光紫外線的傷害。

對於柯文哲理「光頭」，台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，頭髮有保護頭皮功能，理了光頭後，皮膚直接接觸外界環境，氣溫降低時可能會覺得特別冷，尤其有心臟疾病、慢性疾病病史的人，血壓容易出現變化，應多小心引發腦中風、心肌梗塞，建議天冷時要戴帽子保暖。

其次，光頭後也要注意陽光紫外線的傷害。黃毓惠說，頭皮直接過度曝曬陽光，皮膚細胞容易受到紫外線傷害，誘發老化、變異，增加老人斑、黑斑、皮膚癌等風險，如果陽光強烈時，也應戴帽子遮陽。

黃毓惠說，皮膚科臨床上，有些病人並非自願性理成光頭，也要注意頭皮防護，如頭皮罹患肝癬患者，為了方便塗藥、照射紫外光治療，以讓藥物、光線直接進入病灶，就須將病灶上及附近的頭髮剃光，增加治癒的機會。

如果頭髮是自主性掉落，應懷疑是自體免疫功能失調，可能是圓禿上身。黃毓惠說，圓禿為自體免疫疾病，由自體免疫攻擊頭髮毛囊，造成毛囊發炎掉髮，病情嚴重時，眉毛、鬍鬚都會掉落，患者應盡速就醫檢查，找出自體免疫功能失調原因，採用免疫調節劑治療長出毛髮。