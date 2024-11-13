快訊

丁學文專欄／川普回歸白宮 中國沉重的經濟恐再下墜

離譜阿兵哥！收假夾帶50顆喪屍煙彈進營區 檢憲擴大偵辦中

後台太硬？勞動部基層2月陳情查霸凌 次長約談分署長後突離職

民眾黨主席柯文哲理光頭出庭 皮膚科醫：注意二大問題

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北地檢署今天上午第8度提訊柯文哲，柯理成光頭應訊，台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，理光頭後需注意兩點，一是可能會怕冷，二是應注意陽光紫外線的傷害。記者黃義書／攝影
台北地檢署今天上午第8度提訊柯文哲，柯理成光頭應訊，台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，理光頭後需注意兩點，一是可能會怕冷，二是應注意陽光紫外線的傷害。記者黃義書／攝影

台北地檢署偵辦京華城案，今天上午提訊民眾黨主席柯文哲，早上9時許囚車抵達北檢，驚見柯文哲將頭髮全部理掉，外界猜測，可能是理掉頭髮洗頭比較方便，疑有長期抗戰的心理準備。皮膚科醫師表示，理光頭為個人自由，沒有不可以，但需注意兩點，一是可能會怕冷，二是應注意陽光紫外線的傷害。

對於柯文哲理「光頭」，台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，頭髮有保護頭皮功能，理了光頭後，皮膚直接接觸外界環境，氣溫降低時可能會覺得特別冷，尤其有心臟疾病、慢性疾病病史的人，血壓容易出現變化，應多小心引發腦中風、心肌梗塞，建議天冷時要戴帽子保暖。

其次，光頭後也要注意陽光紫外線的傷害。黃毓惠說，頭皮直接過度曝曬陽光，皮膚細胞容易受到紫外線傷害，誘發老化、變異，增加老人斑、黑斑、皮膚癌等風險，如果陽光強烈時，也應戴帽子遮陽。

黃毓惠說，皮膚科臨床上，有些病人並非自願性理成光頭，也要注意頭皮防護，如頭皮罹患肝癬患者，為了方便塗藥、照射紫外光治療，以讓藥物、光線直接進入病灶，就須將病灶上及附近的頭髮剃光，增加治癒的機會。

如果頭髮是自主性掉落，應懷疑是自體免疫功能失調，可能是圓禿上身。黃毓惠說，圓禿為自體免疫疾病，由自體免疫攻擊頭髮毛囊，造成毛囊發炎掉髮，病情嚴重時，眉毛、鬍鬚都會掉落，患者應盡速就醫檢查，找出自體免疫功能失調原因，採用免疫調節劑治療長出毛髮。

柯文哲 紫外線 頭髮

延伸閱讀

柯文哲自願落髮「依法」處理 昔邱義仁羈押也曾剃髮

柯文哲光頭應訊 10年前自爆曾因人生灰暗剃頭

柯文哲光頭造型提訊 北所：他主動要求剃髮

柯文哲剃光頭 游淑慧曝3意圖：如斬雞頭要自清

相關新聞

天兔暴風圈將掃3縣市 蘭嶼恐遭颱風核心侵襲、風雨最猛烈

天兔颱風今天上午8時已增強為中度颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，明天白天穿越呂宋島東北角後，就會進入巴...

大谷翔平50/50紀念球亮相 101董座賈永婕：盼締造更多台日交流

美國職棒球星大谷翔平創紀錄的「50轟50盜」紀念球亮相，為了支持偏鄉青少棒的發展，讓世界看見台灣的棒球文化，台北101將...

東北季風影響 基隆北海岸、宜蘭大雨特報

東北季風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸（貢寮區）及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，低窪地區...

街友將納就服法特定對象 職訓津貼協助就業

全台列冊的街友約有3000人，考量街友尋職不易，勞動部今天表示，將修法將列冊街友納入就業服務法中的特定對象，讓街友可請領...

民眾黨主席柯文哲理光頭出庭 皮膚科醫：注意二大問題

台北地檢署偵辦京華城案，今天上午提訊民眾黨主席柯文哲，早上9時許囚車抵達北檢，驚見柯文哲將頭髮全部理掉，外界猜測，可能是...

《中西合療-抗癌逆轉勝》 台中慈濟醫院新書發表會

台中慈濟醫院中醫腫瘤科主任莊佳穎將自己10多年來在中西合療的臨床經驗，寫作成書「中西合療-抗癌逆轉勝」，今天在台中慈濟醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。