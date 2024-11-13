藥品毒品一線之隔 她靠安眠藥逃避壓力一天竟吞上百顆

失眠問題困擾不少人，根據健保署資料統計，112年各層級醫療院所申報逾11億顆鎮靜安眠藥品，但民眾的用藥習慣卻不見得跟得上用量，畢竟鎮靜安眠藥等管制藥品，一旦脫離正常使用範圍就會變成毒，曾有民眾習慣安眠藥後喝酒，出現許多「斷片」行為，也有人透過安眠鎮靜藥物放鬆、逃避壓力，導致一天吃下上百顆，醫師提醒，如果出現用量愈來愈多、心理、行為狀態改變，就要留意可能是藥物成癮。

有些民眾有使用鎮靜安眠藥品的需求，卻又不清楚間隔多久才能開車或操作機具，聯新國際醫院藥劑科副主任徐凱芳說，安眠藥間有不同機轉和半衰期，且會因為每個人的體質而有差異，如果睡前吃安眠藥，隔天早上要開車或操作精密機器，要先詢問醫師，吃藥多久後可以操作、是否適合等，尤其酒精屬於中樞神經抑制劑，不適合與安眠藥併服。

台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任張祜銘表示，曾有位30多歲男性，每天吃一顆「佐沛眠」（Zopiclone）藥品助眠，患者吃完藥後，有時也會喝點酒放鬆，或看小說度過時間，但後來慢慢發現，讀過小說後會忘記看過的章節，也會無意識地和家人講話，甚至煮東西、吃零食，由於安眠藥和酒精會產生交互作用，出現記憶喪失的「斷片」現象，提醒民眾服用安眠鎮靜藥物後要馬上就寢。

還有位40多歲女性長期失眠，在診所處方Zolpidem助眠，發現白天吃可以放鬆，就愈吃愈多，一天會吃數十顆，甚至上百顆，張祜銘提醒，用藥要遵照處方、不擅自加藥，食藥署副署長王德原提醒，鎮靜安眠藥等管制藥品，一旦脫離正常使用範圍就會變成毒品，不希望民眾因為生理問題，服用鎮靜安眠藥品，卻不慎產生藥癮，甚至變成毒品，食藥署112年度訂定專案稽核，針對高風險對象，查核管制藥品管理，共稽核家次203，有缺失為62家次，違規項目以簿冊登載不詳實，及未依規定定期申報收支結存情形居多。

張祜銘指出，如出現以下三大情形，代表用藥習慣出現警訊，第一，不依照醫師開立的處方頻次或數量用藥、第二，未依照處方箋取得藥物，例如拿親友的藥物食用、第三，用藥目的和醫師開立目的不同，例如醫師開立鎮靜安眠藥是為了讓助眠，患者卻在頭痛時用來避免頭痛。

不過民眾也不用太過焦慮，明明已經很不舒服了，又怕安眠藥會傷身就不敢吃，張祜銘說，在依照醫師開立處方下正常服用是安全的，不過如果出現用量愈來愈多、影響生活或造成行為上的改變，或心理狀態改變，例如白天壓力大，會想吃安眠藥逃避，代表成癮造成的大腦失控感，還有些患者出現戒斷症狀，沒吃藥手會抖，導致無法工作或影響上班能力，都要特別留意。

食藥署管制藥品組科長宋居定提醒，鎮靜安眠藥誤用或濫用皆可能導致成癮，應留意「五不」事項並遵守「四要」原則，包含不自行購買鎮靜安眠藥、不擅自增量或停藥、不併用酒精性飲料、不開車或操作機具、不轉售或轉讓，因為管制藥品跟毒品一體兩面，轉售讓可能危害毒品防制條例相關規定。

另外，使用安眠藥的「四要」則為用藥要遵照醫師處方、用藥要配白開水，避免果汁、茶、咖啡等，否則可能會影響藥品穩定、用藥後要馬上就寢、要配合調整睡眠作息等，提醒民眾瞭解正確使用鎮靜安眠藥的重要性，避免不當使用管制藥品情形與濫用危害發生。

預防勝於治療，食藥署與台灣健康促進學校協會合作，在全國北、中、南、東成立「正確使用鎮靜安眠藥暨藥物濫用防制衛教中心」辦理衛教活動，並延伸至醫療院所、社區及校園等場域，台灣健康促進學校協會教授紀雪雲指出，很多人以為自己懂得如何正確用藥，卻還是會出現錯誤用藥行為，應依照不同地區民眾的樣貌與生活習慣設計衛教內容，可以正確提高使用安眠藥的識能。