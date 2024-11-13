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天兔暴風圈將掃3縣市 蘭嶼恐遭颱風核心侵襲、風雨最猛烈

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天兔颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
天兔颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

天兔颱風今天上午8時已增強為中度颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，明天白天穿越呂宋島東北角後，就會進入巴士海峽。天兔颱風周五在巴士海峽時速度稍放緩，逐漸北轉，隨後再轉向東北，路徑變數降低，逐漸明朗。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周五、周六是天兔颱風最靠近時刻，暴風圈掃過花蓮、台東、屏東，風雨感受會比較明顯，尤其蘭嶼颱風核心侵襲，風雨最為猛烈，高雄、宜蘭、基隆北海岸則位於暴風圈邊緣，屬於一陣陣雨勢及風勢。

天兔環流不大，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，西部其他地區幾乎無感，只須留意強陣風即可，「除非天兔太晚北轉，走歪了，貼著陸地北上或登陸」，風雨狀況才會大不同。󠀠另外，這次沒有共伴效應。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

天兔 颱風

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