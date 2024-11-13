街友將納就服法特定對象 職訓津貼協助就業

全台列冊的街友約有3000人，考量街友尋職不易，勞動部今天表示，將修法將列冊街友納入就業服務法中的特定對象，讓街友可請領職訓等就業促進津貼，協助提升就業能力。

根據就業服務法規定，包含獨力負擔家計者、中高齡、身心障礙者、原住民、低收入戶或中低收入戶中有工作能力者、長期失業者、二度就業婦女、家庭暴力被害人及更生受保護人都為特定就業對象。

根據統計，全台列冊街友約有3000人，勞動部勞動力發展署近日預告草案，將把街友納入就業服務法中的特定對象，盼能協助就業。

勞動部勞動力發展署身心障礙者暨特定對象就業組長劉玉儀告訴中央社記者，多數街友因家庭功能失調或個人因素居無定所，導致就業意願薄弱，尋職不易，配合社會救助法修法，決定先將街友納入就服法特定對象，盼能協助街友就業。

劉玉儀說，待修法通過後，政府機關就可以運用僱用獎助、臨時工作津貼、職業訓練生活津貼等就業促進津貼協助街友就業以及參加職訓課程。

劉玉儀也說，勞動部現有「遊民就業服務計畫」，也與衛福部一起辦理社勞聯合服務，替有就業意願列冊街友提供就業協助，並提供就業準備及求職面試整備服務。

劉玉儀指出，根據統計，112年提供街友的求職服務共816人次、協助就業673人次，推介就業率82%，但多為部分工時清潔工。

另外，也針對有職訓參訓意願者提供職業訓練推介，以提升職能，去年共10人參加職訓，7人就業。