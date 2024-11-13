國際客649萬人次達去年水準 觀光署：第4季為旅遊旺季

交通部觀光署原定今年達到1000萬人次國際觀光客目標，交通部長陳世凱先前一度下修為750萬人次，本月初又說有機會超過800萬人次。根據觀光署最新統計，今年截至11月12日累計來台旅客約649萬人次。觀光署表示，已超過去年648萬人次水準，第4季為旅客出國旅遊旺季，盼努力至最後一刻，逐漸揮別今年各項不利Inbound市場衝擊。

觀光署指出，根據入境旅客統計數據顯示，今年截至昨天為止，累計來台旅客規模約649萬人次，整體市場呈現穩步成長趨勢，顯示台灣觀光雖受各種因素影響，仍受來台國際旅客喜愛。

觀光署表示，為持續爭取國際來台旅客恢復疫前規模，今年透過擴大組織布局及多元行銷策略搶攻客源市場，包括陸續成立印尼雅加達、印度孟買、法國巴黎及加拿大溫哥華等台灣觀光服務分處（Taiwan Tourism Information Center，TTIC），後續也規劃逐步增加菲律賓馬尼拉、澳洲雪梨、荷蘭阿姆斯特丹等TTIC。

觀光署也說，今年5月推出台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN–Waves of Wonder」（台灣魅力‧驚喜無限），10月推出全新台灣觀光品牌國際宣傳影片傳達台灣魅力，並於各主力市場邀請名人擔任台灣觀光形象代言人，及透過海外旅展、推廣會、戶外廣告、電子與社群及多元媒體廣告等擴散發酵。

觀光署表示，每年第4季為旅客出國旅遊旺季，為加速衝刺送客，已籌辦各項重要引客、促銷措施，努力至最後一刻，包括推出高鐵2人同行1人免費方案、與航空公司合作促銷活動、與旅行社合作募客來台、國際自由行旅客加碼抽「遊台灣金福氣One More Time」等，期透過波段性促銷及宣傳，再帶動一波來台熱潮。