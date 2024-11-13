快訊

丁學文專欄／川普回歸白宮 中國沉重的經濟恐再下墜

離譜阿兵哥！收假夾帶50顆喪屍煙彈進營區 檢憲擴大偵辦中

後台太硬？勞動部基層2月陳情查霸凌 次長約談分署長後突離職

國際客649萬人次達去年水準 觀光署：第4季為旅遊旺季

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
來台自由行旅客參加遊台灣金福氣抽獎活動。圖／觀光署提供
來台自由行旅客參加遊台灣金福氣抽獎活動。圖／觀光署提供

交通部觀光署原定今年達到1000萬人次國際觀光客目標，交通部長陳世凱先前一度下修為750萬人次，本月初又說有機會超過800萬人次。根據觀光署最新統計，今年截至11月12日累計來台旅客約649萬人次。觀光署表示，已超過去年648萬人次水準，第4季為旅客出國旅遊旺季，盼努力至最後一刻，逐漸揮別今年各項不利Inbound市場衝擊。

觀光署指出，根據入境旅客統計數據顯示，今年截至昨天為止，累計來台旅客規模約649萬人次，整體市場呈現穩步成長趨勢，顯示台灣觀光雖受各種因素影響，仍受來台國際旅客喜愛。

觀光署表示，為持續爭取國際來台旅客恢復疫前規模，今年透過擴大組織布局及多元行銷策略搶攻客源市場，包括陸續成立印尼雅加達、印度孟買、法國巴黎及加拿大溫哥華等台灣觀光服務分處（Taiwan Tourism Information Center，TTIC），後續也規劃逐步增加菲律賓馬尼拉、澳洲雪梨、荷蘭阿姆斯特丹等TTIC。

觀光署也說，今年5月推出台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN–Waves of Wonder」（台灣魅力‧驚喜無限），10月推出全新台灣觀光品牌國際宣傳影片傳達台灣魅力，並於各主力市場邀請名人擔任台灣觀光形象代言人，及透過海外旅展、推廣會、戶外廣告、電子與社群及多元媒體廣告等擴散發酵。

觀光署表示，每年第4季為旅客出國旅遊旺季，為加速衝刺送客，已籌辦各項重要引客、促銷措施，努力至最後一刻，包括推出高鐵2人同行1人免費方案、與航空公司合作促銷活動、與旅行社合作募客來台、國際自由行旅客加碼抽「遊台灣金福氣One More Time」等，期透過波段性促銷及宣傳，再帶動一波來台熱潮。

出國旅遊 觀光署

延伸閱讀

大谷翔平50/50紀念球亮相 101董座賈永婕：盼締造更多台日交流

海象差擱淺貨輪遲遲無法抽油 交通部盼14日可執行

野柳岬擱淺貨輪抽油後...能拖走就拖走 不能拖才就地拆解

影／鈺洲啟航貨輪野柳擱淺多日 交長陳世凱：期望14日開始抽油

相關新聞

天兔暴風圈將掃3縣市 蘭嶼恐遭颱風核心侵襲、風雨最猛烈

天兔颱風今天上午8時已增強為中度颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，明天白天穿越呂宋島東北角後，就會進入巴...

大谷翔平50/50紀念球亮相 101董座賈永婕：盼締造更多台日交流

美國職棒球星大谷翔平創紀錄的「50轟50盜」紀念球亮相，為了支持偏鄉青少棒的發展，讓世界看見台灣的棒球文化，台北101將...

東北季風影響 基隆北海岸、宜蘭大雨特報

東北季風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸（貢寮區）及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，低窪地區...

街友將納就服法特定對象 職訓津貼協助就業

全台列冊的街友約有3000人，考量街友尋職不易，勞動部今天表示，將修法將列冊街友納入就業服務法中的特定對象，讓街友可請領...

民眾黨主席柯文哲理光頭出庭 皮膚科醫：注意二大問題

台北地檢署偵辦京華城案，今天上午提訊民眾黨主席柯文哲，早上9時許囚車抵達北檢，驚見柯文哲將頭髮全部理掉，外界猜測，可能是...

《中西合療-抗癌逆轉勝》 台中慈濟醫院新書發表會

台中慈濟醫院中醫腫瘤科主任莊佳穎將自己10多年來在中西合療的臨床經驗，寫作成書「中西合療-抗癌逆轉勝」，今天在台中慈濟醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。