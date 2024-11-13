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陳時中並肩露肩美女就說粉味 Icu醫師陳志金：刻板印象

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
Icu醫師陳志金（右）展現自己露香肩的照片，並說「有粉味嗎？下班後，要怎麼穿？怎麼露？是個人的自由」。圖／取自Icu醫師陳志金臉書
Icu醫師陳志金（右）展現自己露香肩的照片，並說「有粉味嗎？下班後，要怎麼穿？怎麼露？是個人的自由」。圖／取自Icu醫師陳志金臉書

國民黨立委王鴻薇昨天指出，有民眾爆料行政院政務委員陳時中於今年8月6日晚間，與時任中華開發資本公司副總王必勝、開發金控集團高階主管在台北市信義區的餐廳餐敘，會後還被拍到與香肩美女比肩而出，「重情重義重粉味」。其中一張照片，有位微露肩膀的女子與陳時中並肩下樓，她的真實身分曝光，就是振興醫院急診重症醫學部代理主任田知學。

田知學昨晚於發文說，偶爾可以有別於醫院，穿出自己獨一無二的美麗是多麼幸福的小確幸，而每天看著政黨間在爭吵，甚至無理、抹黑到失焦，你們可曾想過台灣真正的主人原住民的感受嗎？

田知學說，那篇報導的確讓人不愉快，但她把「粉味」當作是稱讚，而不是詆毀，姐妹中有人為了生存、沒有機會可以讀書、不得已做「粉味」的，在她心中，「她們是美麗的」。 

Icu醫師陳志金今天也於臉書發文，醫師要展現自信，要怎麼穿？露香肩、露大腿，那是人家的自由，只要是自願的有什麼問題？看到香肩+黑衣就說「粉味」那是「刻板印象」。他也發出自己露香肩的照片，「有粉味嗎？下班後，要怎麼穿？怎麼露？是個人的自由」。

陳志金並感謝學妹「閨密女醫 整形外科黃馨慧醫師」提供照片，一群快樂自信的醫師。

Icu醫師陳志金於臉書發文，醫師要展現自信，要怎麼穿？露香肩、露大腿，那是人家的自由，看到香肩+黑衣就說「粉味」那是刻板印象，並感謝學妹「閨密女醫 整形外科黃馨慧醫師」提供照片，一群快樂自信的醫師。圖／取自Icu醫師陳志金臉書
Icu醫師陳志金於臉書發文，醫師要展現自信，要怎麼穿？露香肩、露大腿，那是人家的自由，看到香肩+黑衣就說「粉味」那是刻板印象，並感謝學妹「閨密女醫 整形外科黃馨慧醫師」提供照片，一群快樂自信的醫師。圖／取自Icu醫師陳志金臉書

醫師 陳時中

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