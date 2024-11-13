XEC變異株疫情升溫 台大示警：高危族群月底前打疫苗

國際新冠疫情持續上升，歐洲XEC變種病毒盛行率已攀升至17%，美國則增加至28%。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙提醒，一般民眾多次感染新冠病毒恐增加長新冠感染風險，而慢性病患、免疫力低下、洗腎患者等脆弱族群是感染XEC變種病毒高風險群，建議於11月底前接種疫苗，避免死亡風險。

陳秀熙表示，據最新統計，4月初至9月中歐洲新冠染疫病例數持續上升，住院與加護病人數分別上升10%、38%，而全球整體死亡率雖下降25%，鄰近台灣的東南亞地區，死亡人數倔增加62%，非洲病例數亦呈現正成長，顯示全球多區域仍出現疫情反彈，國內防疫不可不慎。

「XEC變種病毒成長相當快速。」陳秀熙表示，雖然KP.3.1.1變異株感染者仍占整體染疫者超過5成，但根據全球疫情監視，XEC變種病毒占新冠病毒各變異株的比率，短短4周內由8.9%上升至17.2%；美國XEC變種病毒占感染個案數比率為28%，且新型變異株「MC.1」逐漸上升，目前占比為6%，必須觀察其與XEC的交互關係，密切監控未來走勢。

XEC變種病毒重症比率不高，主要症狀如咳嗽、喉嚨痛、聲音沙啞等，與流感、呼吸道融合病毒（RSV）等類似。陳秀熙表示，對年輕民眾而言XEC變種病毒威脅有限，但對於高齡慢性病患、免疫力低下、洗腎患者等風險仍存在，此類高危險群弱反覆感染新冠病毒變異株，恐造成死亡，考量國際疫情傳播與疫苗生效時間，呼籲脆弱族群應在本月底前接種疫苗。

近期國內流感、RSV等呼吸道病毒疫情嚴峻，但民眾忽略新冠病毒危險性，不少人沒做鑑別診斷，僅服用症狀控制藥物。陳秀熙表示，染疫超過3次的多次重複感染新冠病毒者，與曾因新冠肺炎住院者2大族群，若再感染XEC變種病毒，症狀恐會變得嚴重，建議必須接受鑑別診斷，接受新冠病毒相關治療，降低併發症風險。