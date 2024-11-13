綠鬣蜥氾濫 農業部擬於熱區「槍枝移除」

綠鬣蜥多年前因異寵市場崛起引入台灣，後來因體型龐大及外表兇惡遭到飼主惡意棄養，由於台灣沒有其天敵加上氣候合適使得綠鬣蜥開始在野外大量繁衍，南部多縣市已有大量野外族群。根據農業部統計，近6年已移除21萬隻，為加強移除力道，將考量在熱區使用槍枝移除，以及將專案小組跨縣市與部會來合作。

綠鬣蜥為一種樹棲大型蜥蜴，全長可達1.5公尺以上，主要分布於中美洲及南美洲、加勒比海等地區，但因人為引進做為寵物飼養及不當野放，在全球許多地區已建立族群，在台灣也被農業部列為外來入侵種，主要危害為農作物，目前在嘉義以南縣市已有繁殖族群，也有許多移除行動，但多年下來成效不彰。根據農業部統計，2019至2024年已移除約21萬隻。

針對飼養端管制部分，我國自2020年9月起到11月30日止，飼養綠鬣蜥須先行登記，否則將依「野生動物保育法」罰1萬至5萬元；2020年11月30日後截止登記逾期未登記者將成為非法持有，可處1萬至5萬元，並沒入動物。

立法院經濟委員會今天邀請陳駿季就「我國動物保護政策執行概況，及動物保護法修法規畫內容與進程」進行報告，並備質詢。

立委賴瑞隆質詢時指出，地方政府一直抓綠鬣蜥，也一直增加預備金的使用，但如果無法有效控制族群數量根本就抓不完，廣大農產品也會持續受害，也因為其龐大體型會驚擾到民眾，屏東編列200萬移除費用根本不夠，現在又要追加100萬的第二預備金。

陳駿季說，目前捕捉移除量已超過20萬隻，目前很難估計全台野生族群的數量，預計是捕捉量的3倍，除了會繼續追加預算外，也會考量在縣市出現的熱區使用槍枝移除的可能性，會和地方政府研擬可行性，也因為綠鬣蜥容易出沒在縣市交界處，也會成立專案小組來跨縣市、跨部會來處理。

農業部補充，移除槍枝為高動能槍枝，如空氣槍或獵槍，但是都要有政府的專案委託，經過教育訓練才能使用，還有合法的槍枝。