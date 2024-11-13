聽新聞
0:00 / 0:00
LISA來台開唱 高鐵11月17日起3個周日增班 周五開搶
韓國知名女團BLACKPINK的成員LISA將於11月17日在高雄巨蛋舉辦亞洲巡迴見面會，帶動高鐵熱門時段車票熱銷。因應年底表演活動多，台灣高鐵今宣布，自11月17日起每周日晚間增開1班北上車次，總計連3個周日共加開3班次，11月15日開放搶票；另年底前新增每周末4班延後收班。
因應運載量需求旺盛，高鐵已於11月至12月每周末實施短期增班，因應年底表演活動較多且訂位情形踴躍，高鐵決定於11月17日、11月24日、12月1日，每周日晚間各增開1班1698北上車次（00:30抵南港），本周五凌晨0時起開放購票。
另外，除短期增班3列次外，高鐵也宣布新增年底前每周末皆有4班延後收班車次，包含周五、周六開行之南下1269車次，預計0時15分抵達左營；周日開行之北上1336車次，0時05分抵南港站；周日開行北上1698車次，0時30分抵達南港站。
高鐵提醒，上述延後收班車次僅提供11至12車作為自由座車廂，搭乘延收車次的旅客，需留意到站時間並預先安排到站後的交通接駁，以確保行程順暢。
高鐵表示，本次短期新增3班次後，11月1日至12月29日期間，總計加開276班次列車，包含南下122班，北上154班，以更充足的運能服務年底旅運需求；旅客可透過「T-EX行動購票」App、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統提早訂位、購票，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購各增開班次的車票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言