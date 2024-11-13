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流感重症、死亡寫新高 台大醫示警下月病毒型別恐轉換

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民表示，如果年底時流感流行的流感型別轉換成「H3N2」，將對幼兒跟長者造成極大威脅，應該小心提防。本報資料照片
台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民表示，如果年底時流感流行的流感型別轉換成「H3N2」，將對幼兒跟長者造成極大威脅，應該小心提防。本報資料照片

流感季才不到半個月，流感重症及死亡的人數就寫下10年同期新高。台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民示警，如果年底時流行的流感型別轉換成「H3N2」，將對幼兒跟長者造成極大威脅，應該小心提防。

本流感季自今年10月1日起截至11月11日，累積202例流感併發重症病例，包含190例A型H1N1、8例A型H3N2、2例A型未分型、2例B型；其中26例死亡都未打疫苗分別為則為，25例A型H1N1、1例A型H3N2。不論流感併發重症確定病例數，及死亡數均為十年同期最高。

過往因為新冠疫情3年多的管制措施，讓人跟人之間的互動減少，減慢疾病傳播速度，疾病沒有辦法透過自然感染，獲得免疫力，因此產生疫後的感染性意情報發的免疫負債。黃立民表示，免疫負債目前還沒有完全過去，並且根據上一個流感季的病毒監視中推斷，今年預期流行的是H3N2，跟目前主流病毒「H1N1」不同。

黃立民表示，目前流行的型別主要是「H1N1」，但現在還沒有進入流感流行期，是否會面臨主流株轉換成「H3N2」還要再觀察，預估還再一個月才會進入流行期。「H3N2」對長者跟幼兒殺傷力最強，若是年底病毒株轉換，就應該特別提防。

疾管署在今年10月開放部分民眾公費接種流感疫苗，目前流感疫苗的病毒株型別為A型的H1N1、H3N2，以及B型山形株、B型維多利亞株。

10月公費疫苗開打至滿6周，公費流感疫苗採購643.7萬劑已打逾7成，累計接種465.8萬人；流感疫苗65歲以上長者接種率達37%、學齡前幼兒為45%。

民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通（https://antiflu.cdc.gov.tw/）、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

H3N2 流感疫苗 病毒

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