天兔轉中颱 最快今深夜海警、明午後陸警 氣象署曝風雨熱區

天兔颱風已於上午8時增強為中度颱風，中央氣象署技正林秉煜今天表示，中颱天兔目前中心位置在鵝鑾鼻東南方1000公里海面上，未來將以時速20公里朝西北西的方向移動，預估它周五到周日清晨相對比較接近台灣。

林秉煜說，天兔颱風周五晚上8時預估會來到台灣南方海面，最快今天深夜到明天清晨發布海上颱風警報，最快明天下半天發布陸上颱風警報。

至於天兔颱風影響台灣時的強度，林秉煜說，它所處的海溫相對比較溫暖，目前是中度颱風，預估它朝西北移動過程中強度稍微增強，暴風半徑會擴大一些，不過來到巴士海峽附近的時候，海溫相對比較冷一點，可能會稍微限制它的發展，強度有略為減弱的機率。接近台灣附近的時候，可能還是維持中度颱風或輕度颱風上限。

他說，天兔颱風未來路徑的不確定性還是相對比較大，綜整相關資料，周五有可能從巴士海峽接近，從台灣的東南部海面，朝台灣的東方海面逐漸通過。不過也有資料顯示，天兔颱風可能從巴士海峽通過之後，向西往台海方向移動。

由於天兔颱風周五到周日清晨相對距離台灣比較接近，下雨部分，林秉煜說，花東地區、恆春半島可能有局部大雨發生的機會，另外，周六到周日清晨包含基隆北海岸、大台北山區有局部大雨發生情形。

林秉煜說，隨著颱風逐漸接近，明天各地的浪會稍微逐漸增大，最接近颱風中心的恆春半島、蘭嶼綠島、台東地區可能有3至6米左右浪高，東半部海面可能有3米左右浪高。明天開始，風會稍微增強，尤其最接近颱風中心的花東、恆春半島、蘭嶼綠島可能會有9至12級強風。

如果颱風的路徑變化不會太大，林秉煜表示，天兔颱風周日白天逐漸遠離，東北季風再度南下，下一波東北季風會比本周一影響台灣的東北季風來得強一些，溫度稍微下降比較明顯，北台灣預估溫度感受偏涼，其他各地早晚也會偏涼的情形。

原本有4個颱風，不過，林秉煜表示，銀杏颱風昨天下午已經減弱，另外，桔梗颱風向西、已經來到南海東沙島海面，對台灣也沒有直接影響。距離最遠的萬宜颱風，會持續向西移動，可能會來到呂宋島，氣象署持續觀察它的路徑和強度變化是否影響台灣。

林秉煜表示，天兔颱風相較其他颱風相對距離台灣比較近，未來可能相對影響台灣比較明顯，路徑可能持續向西北西方向移動，周五來到呂宋島北方、台灣南端的巴士海峽附近，周五至周六相對比較接近台灣，周日清晨開始遠離。

天兔周五至周六的路徑不確定性大，林秉煜表示，今晚到明天往西北方向移動，預估明天晚上來到呂宋島北方附近，陸地或海面，周五晚上以後不確定性大，周六的路徑不確定性範圍從琉球海面一直延伸到南沙島海面。它接近的過程當中，要特別注意颱風動態。

未來降雨趨勢，林秉煜表示，桔梗颱風逐漸遠離，今天水氣已經減少許多，偏東風的影響之下，北宜蘭和北海岸相對雨勢比較多，氣象署針對宜蘭發布大雨特報，其他地方有局部零星降雨。明天颱風逐漸接近，天兔颱風的外圍雲系可能影響恆春半島、台東，明天下半天之後恆春半島、花東的雨會再增加一點點。

林秉煜表示，周五天兔颱風移動到呂宋島北方海面，也就是台灣南端的巴士海峽海面，它的環流會對台東、恆春半島、花蓮地區帶來比較明顯的雨勢，如果路徑稍微偏西，對屏東縣的影響也會比較大一些。整體預估，周五花東、恆春半島可能有局部大雨，宜蘭、大台北、台南、高雄相對天氣比較不穩定。

林秉煜說，周日清晨預估天兔颱風向東北方向移動，移動到花蓮東側，台東、恆春半島降雨趨緩，不過宜花和北部地區降雨開始會逐漸增加，預估基隆北海岸、宜蘭、大台北山區也有局部大雨，花蓮也有局部較大雨勢，要視未來颱風接近程度，雨型才會比較明朗。

一周溫度趨勢，林秉煜表示，今天東北季風減弱，溫度會回升，高溫可以來到28至30度左右。明天、周五各地偏溫暖到舒適，周日之後颱風遠離、東北季風開始影響，北東溫度都會稍微略降。