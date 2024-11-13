提高公糧收購價格案立委要求陳駿季捐出明年加薪 陳駿季罕動肝火

農業部長陳駿季上個月在立法院經濟委員會「決議提高公糧收購價格之評估與執行方案」進行報告時指出，立委張啟楷當時痛批公糧收購價多年未調升，要求陳駿季放棄明年加薪，今天再要求陳駿季捐出明年的加薪，也指陳駿季不要只會坐辦公室吹冷氣。陳駿季罕動肝火回擊，「我在田裡的時間一定比你多」。

張啟楷上月17日在立院質詢時表示，公糧收購價已多年未調升，陳駿季應苦民所苦，是否會放棄明年的加薪？陳駿季當時說「如果委員放棄他就放棄」；隔天張啟楷在記者會上宣布會放棄明年加薪，加薪額度將全數捐給嘉義稻米產銷班，要求陳駿季也要跟進。

立法院經濟委員會今天邀請陳駿季就「我國動物保護政策執行概況，及動物保護法修法規畫內容與進程」進行報告，並備質詢。

張啟楷今天質詢陳駿季時再宣布明年不調薪，如果調薪就會把加薪額度嘉義稻米產銷班，因為第一線農民最清楚產業的情況，要求陳駿季不要只在辦公室吹冷氣想政策，既然自己已經放棄加薪並要捐出，詢問陳駿季如果放棄加薪，加薪額度要捐給誰？

陳駿季不滿表示，自己每年都固定捐給社福單位，自己捐錢的對象絕不公開，但一定是給需要的對象；對於張啟楷批只會坐辦公室吹冷氣，怒回「我在田裡的時間一定比你多！」