天兔升格中颱 氣象署不排除明起發布海陸警

天兔颱風今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東方860公里海面上（鵝鑾鼻東南方1200公里之海面上），已於今天上午8時升格中颱。

氣象署說，天兔颱風所處環境有利發展，未來有強度持續增強、暴風圈擴大的趨勢。今天朝呂宋島接近，明天逐漸進入巴士海峽，周五至周日再轉向北北東至東北，通過台灣南方海面後進入東南方海面的機率較高。颱風明天之後，部分模式顯示颱風進入巴士海峽後朝西進入南海，可能移動路徑涵蓋琉球海面至巴士海峽、南海一帶，其移動路徑及影響範圍之預報不確定性大。