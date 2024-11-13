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天兔升格中颱 氣象署不排除明起發布海陸警
天兔颱風今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東方860公里海面上（鵝鑾鼻東南方1200公里之海面上），已於今天上午8時升格中颱。
氣象署說，天兔颱風所處環境有利發展，未來有強度持續增強、暴風圈擴大的趨勢。今天朝呂宋島接近，明天逐漸進入巴士海峽，周五至周日再轉向北北東至東北，通過台灣南方海面後進入東南方海面的機率較高。颱風明天之後，部分模式顯示颱風進入巴士海峽後朝西進入南海，可能移動路徑涵蓋琉球海面至巴士海峽、南海一帶，其移動路徑及影響範圍之預報不確定性大。
天兔颱風周五至周日清晨最接近台灣，周日上半天起逐漸遠離，近台期間強度以較弱之中度颱風為主。氣象署不排除明天上半天發布海上颱風警報，後續並有發布陸上警報之機率，發布時間仍需視其強度發展及路徑而定，隨時注意氣象署發布的最新資訊。
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