今水氣減少氣溫回升 天兔明天下半天掠過呂宋島將北轉

昨天受到桔梗颱風水氣影響，南宜蘭和蘇花公路出現局部大豪雨。天氣風險公司分析師李至晟今天表示，目前隨著桔梗颱風減弱並遠離，水氣減少，預期白天各地會轉為多雲到陰的天氣為主，迎風面的北海岸到東半部跟午後山區會有短暫雨。

氣溫也因為東北季風減弱逐漸回升，李至晟表示，今天北部、東北部的高溫就可以來到25至28度，中南部跟花東高溫更高，會有28至31度。明天水氣跟冷空氣都更少，全台天氣都轉晴到多雲，高溫也都普遍來到30度以上，是近期氣溫的高點；這樣的情況會在明天晚上因為天兔颱風接近有所轉折。

目前洋面上還有3個颱風，李至晟表示，銀杏颱風已經減弱為一般低壓，桔梗颱風也會在今明兩天接近中國華南時快速減弱。

他說，天兔颱風中心將在周四下半天掠過呂宋島東北部，並沿著太平洋高壓邊緣北轉，在周五進入巴士海峽，周五晚上到周六清晨在台灣的東南近海轉東北後，預測周六趨向琉球群島並遠離台灣。目前看來距離相當近，氣象署很有可能在明後天發布警報。

李至晟表示，預測周四晚間起南部跟東半部陸續出現間歇性陣雨，周五晚上到周六清晨，距離颱風最近的恆春半島跟花東更要留意強風和豪大雨的威脅。

而受到地形屏障的西半部地區，李至晟表示，預測在這段時間會轉為跟近期類似的陰偶雨天氣。一個比較好的消息，是天兔颱風在北上過程中會快速減弱，各地的風雨可望在周六白天快速緩和，逐漸轉為東半部迎風面短暫雨的天氣。

周日天氣部分，李至晟表示，天兔颱風移動到琉球那霸附近後，對台灣已經沒有顯著影響。這時適逢下一波東北季風南下，所以預期北部、東半部降雨增多，此外萬宜颱風可能再度侵襲菲律賓。

李至晟表示，目前看起來萬宜颱風受到東北季風跟地形雙重不利因素的影響，會在呂宋島附近減弱，再度北上的機會比較低。不過外圍的水氣還是有可能配合東北季風，為迎風面的北海岸到東北部地區帶來局部大雨。目前看來可能要到下周中後期才會變成比較單純的東北季風天氣型態。