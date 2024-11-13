天兔颱風最新路徑曝 賈新興估明晨4時海警、明晚8時陸警

天兔颱風即將威脅台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，依目前預報資料顯示，天兔颱風明天發布海警和陸警機率高，提醒民眾事先做好防颱準備工作，並留意氣象署最新的預報資訊。

他說，明天，南台東及恆春半島一帶有零星短暫雨，午後竹苗以南山區及花東有局部短暫陣雨。周五至周六有受天兔颱風環流影響的機率，其中，周五花東及屏東有陣雨，午後台南以南及宜蘭轉有局部陣雨。周六，新北及台北東側至屏東及高雄山區有局部雨，午後桃園以北及宜花有局部短暫雨。

周日東北季風增強，賈新興表示，桃園以北及宜花東有局部短暫雨。下周一，桃園以北及宜蘭有局部雨，午後嘉義以南山區及花蓮亦有零星短暫雨。下周二，北海岸至宜花及南屏東有零星短暫雨，午後北部山區及南屏東有局部短暫陣雨。下周三，北北基宜有零星短暫雨，午後雲嘉、竹苗以南山區及花東山區有零星短暫陣雨。

賈新興說，下周四，北北基宜有局部陣雨，午後竹苗以南山區及花東山區有零星短暫陣雨。下周五，桃園以北及宜花有局部陣雨，午後竹苗以南山區及花東有局部短暫陣雨。下周六，午後竹苗以北山區及宜花有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

關於颱風動態，賈新興表示，天兔颱風受太平洋高壓增強西伸影響，路徑有再略偏西的趨勢，明天至周五因北側太平洋高壓減弱，路徑則有偏北轉東北的趨勢。依目前預報資料顯示，天兔颱風於明天清晨4時發布海警，並於明天晚上8時發布陸警。