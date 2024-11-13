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回顧去年台灣氣象史第6暖、春雨明顯偏少 有4個侵台颱

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2023年侵台颱風路徑圖。圖／取自氣象署「112年氣候年報」
2023年侵台颱風路徑圖。圖／取自氣象署「112年氣候年報」

中央氣象署發布「112年氣候年報」，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，回顧去年，全年均溫24.3度，是台灣氣象紀錄上第6暖；降雨日數明顯少於氣候平均值，是台灣氣象紀錄上偏少第4名；秋季西北太平洋僅生成4個颱風。

根據氣象署「112年氣候年報」，去年台灣全年均溫24.3度，較氣候平均值高出0.4度，為台灣氣象紀錄上第6暖。年累積雨量1883.5毫米，接近氣候值9成，主要來自於梅雨鋒面及颱風所帶來的降雨，然而，全年降雨日數明顯少於氣候平均值，為台灣氣象紀錄上偏少第4名，此降雨集中的現象和氣候變遷相關分析的研究成果一致。

分季節來看，氣象署說，去年冬季至春季時而受到北方冷空氣南下影響，冷暖交替頻繁，但冬季系統南下勢力弱，台灣平均溫度偏暖，隨著連續3年反聖嬰事件結束及下半年聖嬰事件發展，夏季開始，台灣平均溫度持續偏暖至去年末。

雨量方面，去年春雨明顯偏少，且雨日創歷年春季最少，梅雨雨量為正常至偏少，直至夏季7月底至8月底受杜蘇芮、卡努及蘇拉颱風外圍環流影響，中南部及東半部有顯著的降雨；9月至10月受大低壓帶，海葵與小犬颱風及其外圍環流影響，持續為南部及東半部帶來降雨，其中海葵颱風為繼2019年後再次登陸台灣的颱風；秋末至年底，雨量及雨日又轉為明顯偏少。

2023年西北太平洋颱風生成數為有紀錄以來第2少、侵台颱風數為近10年來唯一多於氣候值的一年。去年西北太平洋颱風生成個數為17個，低於氣候值25.43個，其中超過5成的颱風集中於7月至8月生成，9月至11月颱風生成數只有4個，創下1958年秋季最少生成個數紀錄。

2023年與1998年並列為1958年以來西北太平洋颱風生成數第二少的年份，僅次於2010年，該年為1958年以來颱風生成數最少的一年。

自2014年至2022年，侵台颱風個數均少於氣候值3.23個，2023年杜蘇芮、卡努、海葵及小犬颱風共4個颱風為侵台颱風，為近10年來唯一侵台颱風個數略多於氣候值的一年。

回顧2020年至2022年連續3年無颱風登陸台灣，為有紀錄以來首見。氣象署表示，分析此現象的可能原因，主要為2020年至2022年連續3年的反聖嬰事件，使西北太平洋的副熱帶高壓偏強，大尺度環境不利颱風發展，進而降低颱風活躍度；科學上而言，雖然颱風在西北太平洋的活動具有可預報度，但由於台灣的地理範圍相對於西北太平洋而言所占範圍太小，故颱風登陸台灣與否在機率上存在相當之不確定性。

小犬颱風 氣象署 雨量

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