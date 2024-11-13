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天兔1特徵風雨區域不比康芮 颱風論壇曝這些地區有感

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天兔颱風即將影響台灣。圖／取自Threads社群平台「typhoon_mi」
天兔颱風即將影響台灣。圖／取自Threads社群平台「typhoon_mi」

天兔颱風即將影響台灣，「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，天兔跟「巨獸」康芮那樣全台有感不一樣，天兔是標準的小颱風，加上會先撞上菲律賓再遇冷空氣，接近台灣時會是飛速減弱，而最後天兔會很快消失。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這樣的模式，會讓真正有風雨的區域很侷限，很多地方甚至「沒感覺」。周五至周六颱風最接近，周日遠離。花東、恆春又是風雨第一線；北基宜、南部稍被波及，一些陣雨；其他地方有中央山脈屏障。「這次跟前幾次比起來真的很單純」。

中央氣象署表示，今年第25號颱風天兔預計明天將移動至巴士海峽，之後路徑不確定性仍大，有發布海警的機率，留意最新颱風動態。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

天兔 颱風

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