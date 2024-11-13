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氣象署揭11月4颱並存罕見原因 曝史上最熱鬧「這年有5颱共舞」

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
颱風天示意圖／聯合報系資料照
颱風天示意圖／聯合報系資料照

天兔颱風昨天凌晨2時生成，一度達成4颱共存局面，不過，銀杏颱風昨天下午2時減弱為熱帶性低氣壓，目前為3颱。11月4颱同時存在相當罕見，中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，翻看過去66年（1958年）來的紀錄，在西北太平洋及南海， 11月有4颱共舞可是不曾發生過的。氣象署官方颱風資料庫收錄較完整的颱風資料時間起自1958年，因而相關紀錄多由此年起統計。

不過，歷史上還是有過4颱、甚至5颱並存的情形。中央氣象署表示，2024年11月西北太平洋的4颱共舞，不是史上最熱鬧，1960年8月是5颱共舞，當時為費依（FAYE）、黛拉（DELLA）、艾琳（ELAINE）、卡門（CARMEN）、貝絲（BESS）。睽違30年，上一次4颱共舞是1994年10月，為尤瑞（YURI）、薇爾達（WILDA）、弗恩（VERNE）、泰瑞莎（TERESA）。

本月西北太平洋的4颱共舞，為期不長，亦非最強；氣象署說，1994年10月4颱共舞，起自當月24日8時，終於當月25日20時，計持續時間1天又12小時（尤瑞颱風當月25日晚上8時減弱為熱帶性低氣壓）。2024年11月4颱共舞起自昨天2時，隨著昨天下午2時銀杏颱風減弱為熱帶性低氣壓，結束了這段共舞時光，計持續時間12小時。

1994年10月4颱共舞期間較強時有2個輕度颱風、1個中度颱風、1個強烈颱風。弗恩為中颱上限（48m/s）、薇爾達為強烈颱風（51m/s）。2000年以前颱風命名方式還是使用英文名字命名。

2024年11月4颱共舞期間4颱強度皆為輕度颱風。事實上，颱風們各處不同生命階段：銀杏颱風在接近越南陸地的過程減弱為熱帶性低氣壓，桔梗颱風在南海有再略增強的趨勢，萬宜颱風未來要走的路還長，明天後達中颱機率較高；天兔颱風有快速增強的趨勢。

氣象署表示，天兔颱風未來的走向、明天起的近台程度將是近期天氣重點，氣象署將密切觀察發布最新颱風動態及天氣資訊。

今昔對照的天氣圖。此為30年前的天氣圖，是預報員人工紙筆手繪。從圖裡可以看到鉛筆畫過每條等壓線的筆觸，颱風資訊都是用實體標籤紙貼上的。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專
今昔對照的天氣圖。此為30年前的天氣圖，是預報員人工紙筆手繪。從圖裡可以看到鉛筆畫過每條等壓線的筆觸，颱風資訊都是用實體標籤紙貼上的。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專
今昔對照的天氣圖。此為昨天的現代天氣圖，預報員以電腦繪圖板繪製，存成電子檔後發送到氣象署網站，供大眾參考。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專
今昔對照的天氣圖。此為昨天的現代天氣圖，預報員以電腦繪圖板繪製，存成電子檔後發送到氣象署網站，供大眾參考。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專

氣象署 颱風

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