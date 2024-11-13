氣象署揭11月4颱並存罕見原因 曝史上最熱鬧「這年有5颱共舞」

天兔颱風昨天凌晨2時生成，一度達成4颱共存局面，不過，銀杏颱風昨天下午2時減弱為熱帶性低氣壓，目前為3颱。11月4颱同時存在相當罕見，中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，翻看過去66年（1958年）來的紀錄，在西北太平洋及南海， 11月有4颱共舞可是不曾發生過的。氣象署官方颱風資料庫收錄較完整的颱風資料時間起自1958年，因而相關紀錄多由此年起統計。

不過，歷史上還是有過4颱、甚至5颱並存的情形。中央氣象署表示，2024年11月西北太平洋的4颱共舞，不是史上最熱鬧，1960年8月是5颱共舞，當時為費依（FAYE）、黛拉（DELLA）、艾琳（ELAINE）、卡門（CARMEN）、貝絲（BESS）。睽違30年，上一次4颱共舞是1994年10月，為尤瑞（YURI）、薇爾達（WILDA）、弗恩（VERNE）、泰瑞莎（TERESA）。

本月西北太平洋的4颱共舞，為期不長，亦非最強；氣象署說，1994年10月4颱共舞，起自當月24日8時，終於當月25日20時，計持續時間1天又12小時（尤瑞颱風當月25日晚上8時減弱為熱帶性低氣壓）。2024年11月4颱共舞起自昨天2時，隨著昨天下午2時銀杏颱風減弱為熱帶性低氣壓，結束了這段共舞時光，計持續時間12小時。

1994年10月4颱共舞期間較強時有2個輕度颱風、1個中度颱風、1個強烈颱風。弗恩為中颱上限（48m/s）、薇爾達為強烈颱風（51m/s）。2000年以前颱風命名方式還是使用英文名字命名。

2024年11月4颱共舞期間4颱強度皆為輕度颱風。事實上，颱風們各處不同生命階段：銀杏颱風在接近越南陸地的過程減弱為熱帶性低氣壓，桔梗颱風在南海有再略增強的趨勢，萬宜颱風未來要走的路還長，明天後達中颱機率較高；天兔颱風有快速增強的趨勢。