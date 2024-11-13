宜蘭大雨特報 天兔將威脅台灣、可能轉中颱不排除海警

東北季風及桔梗颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣已有大豪雨發生；中央氣象署發布大雨特報，今天宜蘭地區有局部大雨發生的機率，低窪地區慎防淹水，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

清晨東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；氣象署說，受桔梗颱風外圍雲系影響，基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有陣雨，尤其清晨東北部地區有局部豪雨等級以上雨勢，基隆北海岸及大台北、東部山區有局部大雨或豪雨發生的機率。

桃園以北、東南部、南部地區、恆春半島及中部山區今天有局部短暫陣雨，中部平地及金、馬亦有零星短暫陣雨，澎湖為多雲。

今天白天起東北季風減弱，北部及東北部氣溫逐漸回升，桃園以北、東半部地區、恆春半島及金、馬有局部短暫雨，西半部山區則為零星短暫雨，其他地區及澎湖為多雲的天氣。

氣溫方面，今天各地低溫約22到24度，白天中部以北部及東半部高溫26至29度，南部地區可達31度左右，至於澎湖全天24至26度，金門全天22至26度，馬祖全天20至22度。

明天環境為偏東風，水氣較少，各地大多為多雲到晴，迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周五至周日清晨天兔颱風及其外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。東部、東南部及恆春半島並有局部大雨發生的機率，周六至周日清晨基隆北海岸、東北部地區及大台北山區亦有局部大雨發生的機率。

氣象署說，此段期間為天兔颱風較接近台灣，強度可能為中颱或較強的輕颱，氣象署有發布海警的可能性，台灣附近各海面及各離島風浪將增大，沿海浪高可達2.5米以上，靠近颱風之處，浪高可達6米以上，由於颱風路徑不確定性仍大，留意最新颱風動態。

周日白天東北季風增強，下周一、下周二東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三至下周五東北季風逐漸減弱，南方水氣北移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

此外，桔梗颱風今天仍位於南海，後續外圍雲系影響台灣逐漸減小，並將減弱；天兔颱風朝西北西進行，預計今天將移動至巴士海峽，之後路徑不確定性仍大，但有發布海警的機率，留意最新颱風動態；而位於關島東南東方海面的萬宜颱風，未來朝向西移動，對本周台灣的天氣暫無影響，後續動向再持續觀察。