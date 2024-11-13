快訊

2024 COP29採訪側記…川普當選 會場瀰漫失敗主義

拔除NCC代理主委 「翁柏宗條款」藍白拚周五院會闖關

宜蘭大雨特報 天兔將威脅台灣、可能轉中颱不排除海警

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
天兔颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
天兔颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

東北季風及桔梗颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣已有大豪雨發生；中央氣象署發布大雨特報，今天宜蘭地區有局部大雨發生的機率，低窪地區慎防淹水，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

清晨東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；氣象署說，受桔梗颱風外圍雲系影響，基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有陣雨，尤其清晨東北部地區有局部豪雨等級以上雨勢，基隆北海岸及大台北、東部山區有局部大雨或豪雨發生的機率。

桃園以北、東南部、南部地區、恆春半島及中部山區今天有局部短暫陣雨，中部平地及金、馬亦有零星短暫陣雨，澎湖為多雲。

今天白天起東北季風減弱，北部及東北部氣溫逐漸回升，桃園以北、東半部地區、恆春半島及金、馬有局部短暫雨，西半部山區則為零星短暫雨，其他地區及澎湖為多雲的天氣。

氣溫方面，今天各地低溫約22到24度，白天中部以北部及東半部高溫26至29度，南部地區可達31度左右，至於澎湖全天24至26度，金門全天22至26度，馬祖全天20至22度。

明天環境為偏東風，水氣較少，各地大多為多雲到晴，迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周五至周日清晨天兔颱風及其外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。東部、東南部及恆春半島並有局部大雨發生的機率，周六至周日清晨基隆北海岸、東北部地區及大台北山區亦有局部大雨發生的機率。

氣象署說，此段期間為天兔颱風較接近台灣，強度可能為中颱或較強的輕颱，氣象署有發布海警的可能性，台灣附近各海面及各離島風浪將增大，沿海浪高可達2.5米以上，靠近颱風之處，浪高可達6米以上，由於颱風路徑不確定性仍大，留意最新颱風動態。

周日白天東北季風增強，下周一、下周二東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三至下周五東北季風逐漸減弱，南方水氣北移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

此外，桔梗颱風今天仍位於南海，後續外圍雲系影響台灣逐漸減小，並將減弱；天兔颱風朝西北西進行，預計今天將移動至巴士海峽，之後路徑不確定性仍大，但有發布海警的機率，留意最新颱風動態；而位於關島東南東方海面的萬宜颱風，未來朝向西移動，對本周台灣的天氣暫無影響，後續動向再持續觀察。

恆春 東北季風 颱風

延伸閱讀

天兔估周四發海警！這日另波東北季風增強 低溫僅19度

天兔周四海陸警齊發 周五、六最靠近台灣

與2003年米勒颱風相似！吳聖宇：天兔颱風陣雨恐集中東南部

天兔恐增為中颱周五到周日最靠近 氣象署不排除周四發海警

相關新聞

氣象署揭11月4颱並存罕見原因 曝史上最熱鬧「這年有5颱共舞」

天兔颱風昨天凌晨2時生成，一度達成4颱共存局面，不過，銀杏颱風昨天下午2時減弱為熱帶性低氣壓，目前為3颱。11月4颱同時...

波波醫鬧人命 醫盟：管制愈放愈寬

一名在波蘭習醫的醫師執行子宮內視鏡手術時患者死於大出血，引發關注。本土小牙醫聯盟表示，未來每五位新進牙醫師，就有一位波波...

天兔明放慢北轉 粉專：侵台機率升 周五至周六最靠近

輕颱天兔可能影響台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風西偏可能性降低，北轉靠近台灣的機率則上升中，可能準備迎...

宜蘭大雨特報 天兔將威脅台灣、可能轉中颱不排除海警

東北季風及桔梗颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣已有大豪雨發生；中央氣象署發布大雨特報，今天宜蘭地區有局部大雨發...

停機車、街道家具 基隆騎樓好難行

交通部去年開放騎樓停車可因地制宜，各縣市做法不一，或新舊制民眾搞不清，亂象紛陳。其中基隆市停車空間不足，去年開放部分處騎...

流感死亡重症 十年同期新高

時序入冬，呼吸道病毒進入活躍期，本流感季自十月至今，不到一個半月，累積二○二例重症、廿六人死亡，雙雙寫下十年同期新高。臨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。