天兔明放慢北轉 粉專：侵台機率升 周五至周六最靠近

輕颱天兔可能影響台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風西偏可能性降低，北轉靠近台灣的機率則上升中，可能準備迎擊久違的深秋颱風。天兔明天通過菲律賓後，將放慢、北轉，預期周五至周六颱風最靠近台灣，暴風圈掃過恆春、花東陸地，之後隨即轉向偏東、減弱。

天兔不同於10月兩個大颱風，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，是環流比較小的類型，核心不大，若按現在預報路線走，風雨有感的區域，可能較侷限在東部、恆春，北基、南部也稍被波及，其他地方被山脈阻擋，感受比較小。無論如何，周末有安排活動的話，留意颱風動向。

目前太平洋地區有3個颱風，包括輕度颱風桔梗、天兔、萬宜。中央氣象署表示，今年第25號颱風天兔預計明天將移動至巴士海峽，之後路徑不確定性仍大，有發布海警的機率，留意最新颱風動態；至於關島東南東方海面的第24號颱風萬宜，未來向西移動，對本周台灣的天氣暫無影響，後續動向將持續觀察中；第23號輕度颱風桔梗昨天已進入東沙島海面，之後朝廣東及海南島海面前進。