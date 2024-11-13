快訊

2024 COP29採訪側記…川普當選 會場瀰漫失敗主義

拔除NCC代理主委 「翁柏宗條款」藍白拚周五院會闖關

天兔路徑略微西修 粉專：暴風圈將涵蓋南高雄至台東

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
天兔颱風路徑潛勢預報。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
天兔颱風路徑潛勢預報。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

目前太平洋地區有3個颱風，包括輕度颱風桔梗、天兔、萬宜。中央氣象署表示，今年第25號颱風天兔預計明天將移動至巴士海峽，之後路徑不確定性仍大，有發布海警的機率，留意最新颱風動態；至於關島東南東方海面的第24號颱風萬宜，未來向西移動，對本周台灣的天氣暫無影響，後續動向將持續觀察中；第23號輕度颱風桔梗昨天已進入東沙島海面，之後朝廣東及海南島海面前進。

「深夜的天兔正在偷偷卷眼中」，氣象粉專「觀氣象看天氣」今天凌晨表示，卷眼若成功，明天強度將上升一個等級到達中度颱風，未來更不排除到達中颱中上限。

根據氣象署最新預測，轉向時間稍微延後了一些，「觀氣象看天氣」表示，因此路徑稍微西修，往台灣方向靠近，暴風圈將涵蓋南高雄至台東地區，時間點預計落在周五至周六，暴風圈籠罩區域務必留意。天兔是個環流較小、核心不大的颱風，因此若路徑稍微調整，原本無風無雨的地方，風雨可能也會變得很顯著。

「觀氣象看天氣」表示，依最新歐洲模式系集預測，部分系集顯示天兔轉向點更為延後，可能等到達台灣海峽南部才北轉，如此下來南部地區的影響將大增，目前路徑變數還很大，若周末有安排前往南部、東部活動，務必留意颱風動向。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

天兔 颱風

延伸閱讀

天兔估周四發海警！這日另波東北季風增強 低溫僅19度

天兔周四海陸警齊發 周五、六最靠近台灣

台灣虎航高雄直飛北海道將開航 冬季航班恢復至疫前93%

與2003年米勒颱風相似！吳聖宇：天兔颱風陣雨恐集中東南部

相關新聞

氣象署揭11月4颱並存罕見原因 曝史上最熱鬧「這年有5颱共舞」

天兔颱風昨天凌晨2時生成，一度達成4颱共存局面，不過，銀杏颱風昨天下午2時減弱為熱帶性低氣壓，目前為3颱。11月4颱同時...

波波醫鬧人命 醫盟：管制愈放愈寬

一名在波蘭習醫的醫師執行子宮內視鏡手術時患者死於大出血，引發關注。本土小牙醫聯盟表示，未來每五位新進牙醫師，就有一位波波...

天兔明放慢北轉 粉專：侵台機率升 周五至周六最靠近

輕颱天兔可能影響台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風西偏可能性降低，北轉靠近台灣的機率則上升中，可能準備迎...

宜蘭大雨特報 天兔將威脅台灣、可能轉中颱不排除海警

東北季風及桔梗颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣已有大豪雨發生；中央氣象署發布大雨特報，今天宜蘭地區有局部大雨發...

停機車、街道家具 基隆騎樓好難行

交通部去年開放騎樓停車可因地制宜，各縣市做法不一，或新舊制民眾搞不清，亂象紛陳。其中基隆市停車空間不足，去年開放部分處騎...

流感死亡重症 十年同期新高

時序入冬，呼吸道病毒進入活躍期，本流感季自十月至今，不到一個半月，累積二○二例重症、廿六人死亡，雙雙寫下十年同期新高。臨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。