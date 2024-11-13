天兔路徑略微西修 粉專：暴風圈將涵蓋南高雄至台東

目前太平洋地區有3個颱風，包括輕度颱風桔梗、天兔、萬宜。中央氣象署表示，今年第25號颱風天兔預計明天將移動至巴士海峽，之後路徑不確定性仍大，有發布海警的機率，留意最新颱風動態；至於關島東南東方海面的第24號颱風萬宜，未來向西移動，對本周台灣的天氣暫無影響，後續動向將持續觀察中；第23號輕度颱風桔梗昨天已進入東沙島海面，之後朝廣東及海南島海面前進。

「深夜的天兔正在偷偷卷眼中」，氣象粉專「觀氣象看天氣」今天凌晨表示，卷眼若成功，明天強度將上升一個等級到達中度颱風，未來更不排除到達中颱中上限。

根據氣象署最新預測，轉向時間稍微延後了一些，「觀氣象看天氣」表示，因此路徑稍微西修，往台灣方向靠近，暴風圈將涵蓋南高雄至台東地區，時間點預計落在周五至周六，暴風圈籠罩區域務必留意。天兔是個環流較小、核心不大的颱風，因此若路徑稍微調整，原本無風無雨的地方，風雨可能也會變得很顯著。

「觀氣象看天氣」表示，依最新歐洲模式系集預測，部分系集顯示天兔轉向點更為延後，可能等到達台灣海峽南部才北轉，如此下來南部地區的影響將大增，目前路徑變數還很大，若周末有安排前往南部、東部活動，務必留意颱風動向。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。