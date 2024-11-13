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流感死亡重症 十年同期新高

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
衛福部疾管署發言人羅一鈞。記者李青縈／攝影
衛福部疾管署發言人羅一鈞。記者李青縈／攝影

時序入冬，呼吸道病毒進入活躍期，本流感季自十月至今，不到一個半月，累積二○二例重症、廿六人死亡，雙雙寫下十年同期新高。臨床醫師呼籲，政府擴大公費流感藥劑適用範圍，對此，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，將於本月底評估，擴大公費抗病毒藥物範圍。

流感疫情日趨嚴峻，一名國中小男生發燒，就醫篩檢確診為Ａ流，醫師開立抗病毒藥物，自費一千多元；另有一家三口均感染流感病毒，掛號加自費購買克流感藥物，花了快五千元，家長直喊「這太傷荷包了」。

羅一鈞表示，預計這波流感將於十二月初至中旬進入流行期，可能於十二月至三月等四個月間擴大流感公費藥劑使用對象，只要出現類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病，就可公費用藥。

本流感季迄今也才一個多月，即累積二○二例流感併發重症病例，廿六人死亡，均未施打流感疫苗。防疫醫師林詠青指出，最年輕死亡個案為四十三歲中部女性，有癌症病史，並未接種本季流感疫苗，日前咳嗽、呼吸困難等症狀持續一周，並未沒有改善，被送至急診，因病情惡化，轉至住加護病房，然低血氧狀況沒有改善，入院第七天後因流感併發肺炎、急性呼吸窘迫，不幸過世。

羅一鈞表示，評估目前流感就診人數，短期內應不會進入流行期，預計在十一月底，依據疫情狀況宣布擴大公費使用抗病毒藥物的範圍，例如，有類流感症狀，且家人、同事、同班同學出現類流感發病，就可公費用藥。

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