波波醫爭議延燒／網紅籲公開醫師學歷 衛福部反對

波波醫師爭議延燒，不少民眾希望醫療院所主動揭露醫師學歷，衛福部、醫師公會則持反對意見，部長邱泰源認為，只要牽涉到隱私，都應小心處理；醫師公會全國聯合會理事長周慶明說，公開醫師學歷，有如「獵巫行為」，擔心醫界為此心浮氣躁，影響看診、開刀等醫療行為。

百萬網紅Cheap分享一封醫師來信，「部分從波蘭畢業的醫師返台後，常刻意突出職場經歷，卻不敢寫學歷，藉此提升專業形象」。該醫師呼籲衛福部，公開醫師學歷，讓病患更清楚醫師的背景，以利提升醫療透明度與信任感。

另有網友表示，醫師屬於政府特許行業，嚴格控管醫學系名額，但人民卻沒有知道醫師學歷的權利，荒謬之至。政府選擇無視人民權利，不強制公開學歷，為了保障就醫權益，呼籲民眾拒掛不揭露學歷的醫師門診。

對此，邱泰源表示，只要牽涉到隱私，都應該要特別小心，現在連醫學會、醫師公會等公開活動或講座，都不隨會便對外公告醫師畢業於哪個學校。

周慶明則為台灣醫師掛保證，他說，醫師資格取得過程嚴謹，以耳鼻喉科為例，明文規定，住院醫師時期需完成哪些手術、每年訓練內容。如果想考專科、次專科，必須通過醫學會審核。不管是在國內或國外修習醫學系學分，但後續訓練均屬一致，都需合法受訓，取得執照後，才能執業。

「衛福部不會要求醫事人員公開學歷資料」。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，尊重醫師個人或醫療單位規畫，目前僅要求公開「醫師證書」，證實為合法、有牌的醫師，藉此避免密醫行為，沒有計畫調整揭露其他內容。

醫改會執行長林雅惠表示，患者就醫時關心醫師是否擁有良好臨床實務能力、經驗及醫術醫德，而這些均與醫師學歷無關，建議衛福部籌建「醫師經歷、不良醫療紀錄」平台，方便民眾查詢。再者，政府應透過嚴謹的教考訓用制度，提高波波醫師競爭力，才能降低民眾疑慮。