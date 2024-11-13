聽新聞
0:00 / 0:00

波波醫爭議延燒／網紅籲公開醫師學歷 衛福部反對

聯合報／ 記者李青縈沈能元／台北報導

波波醫師爭議延燒，不少民眾希望醫療院所主動揭露醫師學歷，衛福部、醫師公會則持反對意見，部長邱泰源認為，只要牽涉到隱私，都應小心處理；醫師公會全國聯合會理事長周慶明說，公開醫師學歷，有如「獵巫行為」，擔心醫界為此心浮氣躁，影響看診、開刀等醫療行為。

百萬網紅Cheap分享一封醫師來信，「部分從波蘭畢業的醫師返台後，常刻意突出職場經歷，卻不敢寫學歷，藉此提升專業形象」。該醫師呼籲衛福部，公開醫師學歷，讓病患更清楚醫師的背景，以利提升醫療透明度與信任感。

另有網友表示，醫師屬於政府特許行業，嚴格控管醫學系名額，但人民卻沒有知道醫師學歷的權利，荒謬之至。政府選擇無視人民權利，不強制公開學歷，為了保障就醫權益，呼籲民眾拒掛不揭露學歷的醫師門診。

對此，邱泰源表示，只要牽涉到隱私，都應該要特別小心，現在連醫學會、醫師公會等公開活動或講座，都不隨會便對外公告醫師畢業於哪個學校。

周慶明則為台灣醫師掛保證，他說，醫師資格取得過程嚴謹，以耳鼻喉科為例，明文規定，住院醫師時期需完成哪些手術、每年訓練內容。如果想考專科、次專科，必須通過醫學會審核。不管是在國內或國外修習醫學系學分，但後續訓練均屬一致，都需合法受訓，取得執照後，才能執業。

「衛福部不會要求醫事人員公開學歷資料」。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，尊重醫師個人或醫療單位規畫，目前僅要求公開「醫師證書」，證實為合法、有牌的醫師，藉此避免密醫行為，沒有計畫調整揭露其他內容。

醫改會執行長林雅惠表示，患者就醫時關心醫師是否擁有良好臨床實務能力、經驗及醫術醫德，而這些均與醫師學歷無關，建議衛福部籌建「醫師經歷、不良醫療紀錄」平台，方便民眾查詢。再者，政府應透過嚴謹的教考訓用制度，提高波波醫師競爭力，才能降低民眾疑慮。

衛福部 醫學 醫師

延伸閱讀

出席病團展覽 健保署副署長陳亮妤：健保不會放棄罕病

波波醫師掀議…蘇一峰批後門開更大？ 邱泰源嚴肅澄清：嚴格管理

明年成人健檢補助擬翻倍 邱泰源：2重點也有望擴大

公布波波醫師學經歷？ 衛福部長回應了

相關新聞

波波醫鬧人命 醫盟：管制愈放愈寬

一名在波蘭習醫的醫師執行子宮內視鏡手術時患者死於大出血，引發關注。本土小牙醫聯盟表示，未來每五位新進牙醫師，就有一位波波...

流感死亡重症 十年同期新高

時序入冬，呼吸道病毒進入活躍期，本流感季自十月至今，不到一個半月，累積二○二例重症、廿六人死亡，雙雙寫下十年同期新高。臨...

黃豆煮前泡溫水 大豆異黃酮活性增

冬天來臨，想喝濃醇香的豆漿，不妨自己動手製作！豆漿製作原料十分單純，主要是由黃豆跟水研磨製成。在製作豆漿之前，需要將黃豆...

健康你我他／茹素老爸注意營養 媽媽三高按時服藥

爸媽牽手56年，很感謝他們把自己照顧的很好。媽媽雖有三高，但謹遵醫囑，按時服藥，控制得不錯，她也不忌口，很有口福，爸爸則...

健康主題館／失智症者防詐騙 3招守住財產

台灣明年將邁入超高齡社會，與年齡密切相關的失智症者也逐年增加，失智症者隨著病程發展，可能會失去對金錢和財產的辨識能力。

打嗝可深呼吸改善 超過3天快就醫

打嗝打不停怎麼辦？許多人都有短促小「ㄜ」的打嗝經驗，但如果持續打個不停，既尷尬又困擾。日前有益智節目分享「手指戳肛門」能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。