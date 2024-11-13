波波醫爭議／資深牙醫憂：偏鄉計畫淪洗白管道

波波牙醫師爭議再起，一名不願示名的資深牙醫表示，許多波波牙醫的背景驚人，父親可能是牙醫界大老、某縣市牙醫師公會高層，或本身為連鎖牙科診所集團的少東、小公主，一旦透過管道洗白，可能成為本土正規牙醫師的老闆，讓年輕世代產生相對剝奪感，憤憤不平。

本土小牙醫聯盟希望賴清德總統正視波波牙醫師執業問題，並質疑衛福部明年「偏鄉計畫」目的是幫波波牙醫洗白。對此，牙醫師公會全聯會理事長江錫仁表示，波波醫師實習名額不能與偏鄉計畫混為一談，衛福部偏鄉牙醫師招募計畫係以領有證書的牙醫師為優先，並非增加波波牙醫實習名額。

對此，該資深牙醫表示，以往醫學系公費生制度不就是幫少部分學生開了執醫之門，考取公費生，取得醫師執照後，遠離偏鄉，賠錢了事。年輕世代擔心衛福部「偏鄉計畫」比照辦理，讓波波牙醫有機會至偏遠地區醫療院所實習，等到實習結束，不會繼續留在偏鄉，直接洗白。

該資深牙醫說，波波牙醫的家世背景驚人，且與政治淵源極深，例如，有些來自牙醫世家，父親為某牙醫師公會高層，有些則是連鎖牙科診所集團的新生代，被父親送出國學醫，準備繼承事業。在政治力介入下，可以精準掌握到落日條款的黃金期限，並獲得高層政策配合，幾乎是天衣無縫。