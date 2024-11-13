波波醫鬧人命 醫盟：管制愈放愈寬
一名在波蘭習醫的醫師執行子宮內視鏡手術時患者死於大出血，引發關注。本土小牙醫聯盟表示，未來每五位新進牙醫師，就有一位波波牙醫，若實習教學資源不足，恐讓醫師水準下降。聯盟批評衛福部明年廿四億「偏鄉計畫」恐開後門，希望賴清德總統不要再增實習名額。
波波醫師是指未考取國內醫學系，出國至波蘭等歐洲國家取得學位，未在當地實習，未取得該國醫師執照，即返台報考國考後，及格後即擔任醫師，該名婦科醫師即為典型的波波醫師。
至於波波牙醫師，畢業回國後，通過學歷書面審核，並通過學歷甄試，接著進行第一階段國考，通過者每年約五十人至醫院實習適應，等完成訓練後，還需通過第二階段國考，才能取得牙醫師執照，也就是需接受實習訓練。
末日條款 九地區返台免學歷甄試
原本相關規定嚴格，但一一一年五月立院通過「醫師法部分條文修正案」附帶決議，陽明交通大學牙醫系教授林元敏表示，該項修正案表決係發生在現任衛福部長邱泰源擔任立委時，與民進黨立委賴惠員等人提出開放實習名額要求。
本土小牙醫聯盟理事姚欣宜說，二年前，在醫界及民代的壓力下，表面上政府嚴密監督波波醫師，但相關管制卻愈放愈寬，訂出末日條款，只要在一一一年之前至美、加、日、歐洲、澳洲、紐西蘭、南非、新加坡及香港等九大地區就讀醫學系、牙醫系，返台後無須參加學歷甄試。估計未來每五位新進牙醫師中，就有一人為波波牙醫，如果實習教學資源不足，恐讓醫師水準下降，全民受害。
姚欣宜指出，賴清德總統在競選時，曾在牙醫師後援會成立大會時親自承諾「不會再加開波波醫師實習名額」。
衛福部：偏鄉計畫有證牙醫優先
「波波醫師不僅是醫療問題，更是社會的不公平。」本土小牙醫聯盟理事長黃映綺表示，衛福部明年推出廿四億「偏鄉計畫」，宛如「假偏鄉計畫」，圖利特定人士，增加波波醫師實習機會。為此，將於十一廿四日至立法院抗議，捍衛台灣醫療及社會公平正義。
對於外界疑慮，衛福部口腔健康司長張雍敏表示，一一三至一一六年度優化偏鄉醫療精進計畫第二期，相關經費絕大部分皆直接用在解決偏鄉牙科醫療問題。一一四年度將優先招募已經領有牙科專科證書的牙醫師，並非網傳引進國外學歷牙醫學系學生。
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