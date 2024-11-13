健康你我他／茹素老爸注意營養 媽媽三高按時服藥

爸媽牽手56年，很感謝他們把自己照顧的很好。媽媽雖有三高，但謹遵醫囑，按時服藥，控制得不錯，她也不忌口，很有口福，爸爸則是茹素，飲食簡單，卻只吃媽媽做的料理，有幾次媽媽無法下廚，買自助餐的素便當回家，被他叨唸了半天。

看到70多歲的人往生，心中頗感慨。我的爸媽都年逾80，住在沒有電梯的老公寓四樓，媽媽還能拉著菜籃子去菜市場，回來拖著滿籃子的菜，緩緩爬上樓。爸爸很了不起，包辦很多家事，晨起便開始幹活，他深知健康很重要，素食限制多，盡力攝取各類蔬果、堅果、五穀粉，怕有閃失會帶給女兒麻煩。兩位老菩薩互相叮嚀，把健康擺第一，身為女兒耳濡目染，年逾50的我，也愈來愈重視健康。

爸爸手術住院，那段日子全家作息大亂，但他堅持媽媽親自照顧，兩老在病房裡共餐，畫面欣慰也辛酸；媽媽膝蓋數次開刀住院，也是我們姊妹輪流陪病。老人家覺得還是由家人親自陪伴，會比較自在。

媽媽告訴我們姊妹，未來他們百年後，未婚的人都要住在一起，相互扶持。有事一起商量，尤其有病痛，一定要互相照顧。媽媽生了五個孩子，從小就教導要彼此依靠、互相關懷，我們謹記教誨。只是未來會如何猶不可知，此時此刻，還是好好陪伴年邁的爸媽，安度晚年。