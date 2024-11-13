黃豆煮前泡溫水 大豆異黃酮活性增

冬天來臨，想喝濃醇香的豆漿，不妨自己動手製作！豆漿製作原料十分單純，主要是由黃豆跟水研磨製成。在製作豆漿之前，需要將黃豆泡數小時，讓豆子吸水膨脹，再加入適當比例的水一起磨成豆漿。豆子經過泡水後，不僅可以去除造成腸道過敏的凝集素，還有助增加大豆異黃酮的活性。

豆子泡水 避免凝集素釀過敏

植物為了保護自己不要被天敵食用，在成分上會生成自然的防禦機制。黃豆的防禦機制是胰蛋白酶抑制物及凝集素，是一種抗營養物質，會抑制蛋白質的消化，以及刺激腸道黏膜的作用。

當人類或其他生物吃了豆類的胰蛋白酶抑制物或凝集素時，就容易拉肚子或嘔吐。不過，只要豆類經過泡水一天，尤其是泡到豆類的芽點冒出來，就能去除絕大多數的凝集素。

充分加熱 除胰蛋白酶抑制物

加上充分的加熱，胰蛋白酶抑制物會被破壞，即能安心享用。煮豆漿的方式有兩種，一種是生豆直接進入電鍋裡面充分加熱，每次要喝豆漿前拿出來用果汁機攪打即可。

另一種是生豆泡好後以果汁機打勻，再將豆漿煮熟。要特別注意的是，因為生豆漿含有皂素，會讓人誤以為冒泡豆漿已經煮熟了，如果大量喝進未熟的豆漿，有可能會鬧肚子痛的。建議最好在豆漿出現泡泡之後，耐心地撈掉泡泡，並以小火繼續加熱10分鐘，確保豆漿完全煮熟。

豆漿富含大豆異黃酮，但將近97%都屬於不可吸收的含醣基形式，建議泡豆時用「溫水」泡一整晚，就可以大幅增加大豆異黃酮的活性。其實大豆本身具有糖苷酵素（β-glucosidase），可讓大豆進行作用去除大豆異黃酮上的醣基，一旦去除醣基，大豆異黃酮的吸收率就能提高。

研究發現，以50℃溫熱水泡豆8小時，能有效轉化大豆異黃酮，讓大豆異黃酮活性含量增加6倍之多。簡單的作法是，把黃豆洗淨後，用50℃溫熱水泡豆，再放進電鍋保溫（不要壓開關），而電鍋保溫溫度大概是40-50℃，這樣就能得到最大量且好吸收的大豆異黃酮。