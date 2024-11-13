健康主題館／失智症者防詐騙 3招守住財產

提前準備3帳戶 製表／楊孟蓉 圖／聯合報提供 台灣明年將邁入超高齡社會，與年齡密切相關的失智症者也逐年增加，失智症者隨著病程發展，可能會失去對金錢和財產的辨識能力。

富邦人壽法律事務部律師陳明賢提醒，提前做好防護措施至關重要，失智症者可在病程較輕仍可自理的情況下，選擇值得信賴的家人或朋友陪同輔助或作為代理人，確保自己在出現認知障礙時，資產仍能得到妥善管理。

1 預告登記 可限制不動產移轉

另外，也可預先向聯合徵信中心或金融機構申請信用資料註記，例如在個人資料檔案中註記「不再申請貸款、信用卡」等。在不動產方面，可至地政機關辦理「預告登記」，之後只要未經塗銷，不動產都不得進行移轉、處分，以保障失智症者之權益。

2 輔助宣告 借貸需輔助人同意

若失智症者的病情轉趨嚴重，建議可以善用輔助宣告或監護宣告的法律制度。「輔助宣告」是透過法院選出一個「輔助人」，幫助受輔助宣告的長輩，在進行借貸、為人作保、買賣房屋這些法律行為時，原則上需要得到輔助人的同意才有效。

3 監護宣告 監護人受法院監督

「監護宣告」是讓受監護宣告的長輩在法律上成為「無行為能力」的人，法院會選一位監護人擔任法定代理人，幫忙處理所有的法律行為，而且監護人在買賣或處分不動產的時候，也要經過法院許可才能執行，可以防範監護人將失智長輩的財產挪到自己的名下。

近年來詐騙猖獗，根據內政部警政署165全民防詐網資料，光是今年10月全台詐騙損失就高達120億元，平均每天受理600件以上詐騙案。高齡者本就容易成為詐騙集團鎖定的對象，其中若有失智長輩，後果不堪設想，陳明賢提出「防詐自保」三招，可提高自我保護能力，家屬也要加強保護意識，守護長者及失智症者的財務安全。

▋如何提高自我保護

1.不要輕易提供個人資料或財務資訊給任何人，許多詐騙事件的發生，往往都是從個資外洩開始。

2.增強金融知識，可透過新聞事件了解目前常見的詐騙手法，例如承諾高回報的項目、保證獲利的投資標的，往往都隱藏詐騙陷阱。

3.懷疑自己成為詐騙的受害者時，應立即向警方或相關機構報案，撥打反詐騙專線165尋求幫助，阻止損失擴大。

不只是失智症風險與年齡相關，根據國健署調查顯示，五成長者有三種以上慢性病，富邦人壽建議，民眾可提前準備退休三本帳戶，包括養老本、醫療本、長照本，以應對超高齡社會的長壽、疾病及長照三大風險。