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靠行成本高漲 計程車司機擬抗爭
交通部統計，計程車平均每月營業淨收入僅二點六萬餘元，如今傳出有計程車行聯合調漲行費，甚至還收掛牌權利金，每張最高喊至十一萬元，讓司機大喊吃不消，想放棄合法營業。全國汽車駕駛人權益聯盟喊話政府，若不處理，不排除發動抗爭。
中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉表示，目前全台約九萬兩千多輛計程車領牌，隨多元計程車興起，愈來愈多人加入職業駕駛行列，現在單是報考計程車執業登記證就要等四至六個月，由於計程車為特許行業，政府對車牌有總量管制，駕駛要找到車行才能營業，這兩年陸續有車行開始調漲行費。
鄭力嘉說，過去車行費普遍價格為八百元至一千兩百元，現已有不少漲至一千五百元至一千八百元。
全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，盼交通部重視，並邀請各商業公會、計程車駕駛員工會、全國汽車駕駛人權益聯盟協會協商溝通。
有不具名車行表示，車行服務費已廿、卅年沒有調整，因應人事及物價成本調漲才陸續調整。
交通部表示，會再函請地方政府注意查察。
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