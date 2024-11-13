雨炸宜蘭 水淹半個車身高

東北季風與桔梗颱風外圍雲系影響，昨豪雨狂炸宜蘭、基隆北海岸等地，台鐵新馬至蘇澳新站間，軌道遭泥水淹沒宛如河道，一度雙線交通中斷，羅東、冬山、五結、蘇澳四鄉鎮多處道路積淹水，甚至半個車身泡水，民眾感嘆「幾十年來第一次遇到這種狀況」。

由於溪南地區雨勢驚人，縣府緊急宣布南澳高中、蘇澳海事學校夜間停課。縣府水利資源處表示，雲帶從北向南移動，災情以溪南地區為主，詳細受災狀況待進一步確認。

宜蘭縣昨上午就開始下起豪雨，多個鄉鎮三小時雨量逾一百毫米。根據氣象署資料，至下午五時許，蘇澳鎮永樂國小觀測站累積雨量已達三六八點五毫米，其次為新北市雙溪區柑林國小一五六點五毫米，基隆市暖暖測站也破百。

溪南積淹水以蘇澳、冬山、五結和羅東較嚴重。蘇澳聖湖路、台九線中山路口水深幾乎達到腰部，來不及移車的車輛半個車身浸泡水中，郵務車、公車也無法通行。民眾在水中牽行機車勉強脫困，感嘆有生以來第一次遇到這種狀況。

五結有店家被水入侵，客人只能在淹過小腿肚的水中吃「流水席」。蘇澳軍人公墓、龍德工業區與南方澳漁港出現數十公分積水，車輛難以通行。

蘇花路廊有零星落石，尚未出現大規模坍方，公路局密切監控，不排除預警性封路。