觀察站／開放騎樓停車 一國多制推責任 交部為首惡

交通部開放騎樓停車可因地制宜，但各縣市作法不一，民眾莫衷一是，衍生人車爭道，亂象橫生。

其中基隆開放騎樓停車，又規畫試辦街道家具進駐，讓擁擠的騎樓空間更狹隘，人本交通被節節進逼，淪為笑話。

一國多制的騎樓停車規範，造就了各種亂象。北北基桃雖是共同生活圈，但騎樓停車政策都不同，「機車退出騎樓（機退）」是多個縣市的主要方向，卻也有縣市反其道而行，造成民眾困擾和執法困難。

馬路上人車爭道時有所聞，如今人車爭道還可能在騎樓上演，對人本交通原則來說簡直不可思議。台灣過去都是車本主義，一切以車輛方便為優先，行人被迫配合退讓；在外媒揭露台灣行人地獄現況，各界反思後，逐漸有所改變，如今交通部不思進取統一規範，反倒行政怠惰授權地方政府，造成如今亂局，當為首惡。

騎樓停車無法改善，問題有很多，現有配套不足，警方無心管理都是關鍵，倘若因此解決停車問題，還可勉強接受，偏偏常讓停車問題更雪上加霜，還壓縮人行空間，可謂賠了夫人又折兵。

在基隆騎樓，地上貼「腳丫子」要求留通道，但貼紙常被壓在機車下；台南則有停車超線亂象，不僅停車情況混亂，還造成糾紛。

因地制宜並非讓地方政府大開方便之門，停車動線動規、人行道調整、闢設道路停車空車、停車場規畫、警方取締等配套都須到位，各縣市政府也要思考輕重緩急，才能制定有效益的政策，而不是想一齣是一齣，吃力不討好，反致罵名。