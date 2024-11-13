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學者：騎樓開放停車 應是短期權宜

聯合報／ 記者游明煌李成蔭／連線報導

騎樓停車政策缺乏統一規範，淡江大學運輸管理系教授張勝雄認為，以人本趨勢，不應再開放騎樓停機車，畢竟機車停放有替代方案，人行空間沒有，沒有人行的地方，行人只能退到馬路，根本之道是闢建足夠的路外停車場。

張勝雄分析，道路分騎樓、人行道、路肩三層，有些地方有騎樓沒人行道，騎樓就是要給行人走，若拿去停機車，勢必犧牲人行空間；交通部因地制宜應是針對現況做解套，而非讓地方政府大量開放停放機車，若真要做，也應在較寬路段開放。他以基隆為例，大部分路段都偏窄，已經很窄的路段不該再開放停機車。

消基會董事暨交通委員會召集人李克聰說，人本交通是近年各縣市重點，騎樓開放停車只是「短時期權宜的方法」，最終還是要還給行人空間，循序漸進改善。基隆因電動車增加，停車需求大增，市府須重新檢討機車格供需，列出短中期計畫，一定要有足夠的空間讓行人通行。

李克聰表示，機車不依規定停放會妨礙行人通行，警察不可能隨時執法，地方政府應評估機車停車供需，騎樓開放停車或設街道家具，不能侵犯到人本交通原則或妨礙行人空間，配套和管理須做好，可透過「交通管理社區化」執行，規畫時保留社區需求，事後由志工協助警方勸導、檢舉違停，彌補警力不足，透過宣導、勸導、檢舉三階段管理。

人行道 行人 騎樓

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