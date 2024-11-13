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停機車、街道家具 基隆騎樓好難行

聯合報／ 本報記者／連線報導
基隆騎樓開放機車停車或設街道家具，專家認為前提是不能妨礙行人通行空間。記者游明煌／攝影
基隆騎樓開放機車停車或設街道家具，專家認為前提是不能妨礙行人通行空間。記者游明煌／攝影

交通部去年開放騎樓停車可因地制宜，各縣市做法不一，或新舊制民眾搞不清，亂象紛陳。其中基隆市停車空間不足，去年開放部分處騎樓停車，加上暴增近萬輛免費電動車、試辦騎樓「街道家具」計畫，騎樓亂象雪上加霜。

考量城鄉差距，交通部授權地方政府決定騎樓是否可停機車，但需留下一點五公尺行人通行空間，如今爆出基隆市停車空間不足問題，交通部僅回應「由基隆市政府規畫」。

台南畫線 欠缺法源

賴清德總統任台南市長時推出「騎樓暢通計畫」，協調在寬度三公尺騎樓保留一點五公尺供行人通行，並畫上綠色整齊線，線外停機車沒妨礙行人就不強制取締，卻逐漸出現機車停放超線亂象。依道交條例，騎樓繪設白線區域才能停放，綠線無法源依據，民眾頻檢舉，警方仍須舉發違停，引發「賴清德規定，黃偉哲不認」之譏，市長黃偉哲承諾十二月公布新騎樓停車政策。

桃園二○二○年開放騎樓停放機車，一列為限；而新竹市，前市長林智堅曾推動騎樓順平計畫，還在地面貼上「新竹好行」灰色地貼，不少機車騎士依地貼停車，卻有人停在自家門口挨罰。交通處當時說，地貼是區隔行人空間，騎樓停機車仍屬違規。

爭議不斷，加上新竹人口成長，機車位難求，市府十月起開說明會，評估是否開放騎樓停車。交通處擬採「個別申請」，住戶同意才開放，但蒐集地方意見後才會拍板。

北市禁停 不告不理

在雙北，新北市制定「處理機車停放及停車位設置要點」，人潮通行量大路段落實機車退出騎樓措施。北市禁止騎樓停車，但妨礙通行才會取締，不告不理。各縣市做法不同，頻生糾紛。

基隆市決定開放部分騎樓停車，飽受爭議。市長謝國樑說，基隆市區環境及道路十分狹小，與雙北情況不同，若騎樓不能停機車，只能停在停車場，實務不太可行，亂停、違停會造成更大困擾，才決定納管。

基隆電動機車申請已達一萬五千多輛，迄今年九月發出近一萬輛，謝國樑任內預計再發出三萬五千輛，街頭將充斥電動車，衝擊停車空間供需。「附近繞了三圈，一個車位也找不到。」李姓上班族說，上班尖峰時段在中正路、義一路、義二路繞半小時仍找不到停車格，發現不少電動機車長期停放，影響停車空間周轉率。

市府又提出「街道家具」構想，研擬開放部分騎樓讓店家擺放桌椅，騎樓能否容納更多設施，再度引發議論。市議員鄭文婷說，開放騎樓停車卻缺乏完善配套，徒增人車爭道亂象，街頭家具讓騎樓空間再縮減，是犧牲行人權益。（記者游明煌、吳淑玲、林伯驊、邱書昱、朱冠諭、王駿杰、周湘芸）

基隆 電動機車 騎樓

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